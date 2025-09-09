Таким був Київ 45 років тому: ретро-кадр площі біля Опери показав минуле столиці (фото)

Який вигляд мала площа біля Національної опери України в 1979 році

У соцмережах нещодавно з’явилося архівне фото Києва 1979 року, яке швидко привернуло увагу користувачів. На ньому зображена будівля Національної опери України імені Тараса Шевченка – одна з найяскравіших архітектурних пам’яток столиці.

Фото зі спільноти "Ретро Київ" показує, яким був центр міста понад 40 років тому: тоді площа перед театром ще не мала сучасного благоустрою, а вулицями рухався транспорт, характерний для пізнього радянського періоду. "Телеграф" розповідає, чим саме цікава ця світлина.

Архітектурна спадщина в об'єктиві часу

Величний будинок опери, зведений у 1901 році за проєктом архітектора Віктора Шретера, постає на знімку в усій своїй неоренесансній красі. Цей стиль, що поєднує класичні пропорції з декоративним багатством, робить будівлю справжньою окрасою вулиці Володимирської. У 1979 році театр вже мав за плечима майже вісімдесят років історії, протягом яких став справжнім храмом українського музичного мистецтва.

Київські вулиці кінця 1970-х

Національна опера України у 1979 році, фото: Ретро Київ

Площа перед оперою на знімку 1979 року виглядає зовсім інакше, ніж сьогодні. Відсутність сучасного облаштування – широких тротуарів, декоративного озеленення та пішохідних зон – компенсується особливою атмосферою неквапливості та розміреності.

Національна опера України у 1979 році, фото з відкритих джерел

Транспортний потік того часу відображає технічний рівень пізньорадянської епохи. На вулицях переважають автобуси та легкові автомобілі характерних для того періоду моделей. Жодної сучасної метушні – лише повільний рух міського життя на тлі монументальної архітектури.

Культурне життя столиці

1979 рік був особливим для української культури. Це час, коли, попри політичні обмеження, національне мистецтво знаходило способи самовираження. Репертуар включав як класичні світові твори, так і національні опери, такі як "Наталка-Полтавка" І. Котляревського та "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського.

Порівнюючи цей знімок із сучасним виглядом площі, можна побачити, як змінився Київ за більш ніж чотири десятиліття. З'явилися нові архітектурні акценти, розширилася інфраструктура, збільшився транспортний потік. Але незмінною залишилася роль Національної опери як культурної домінанти цієї частини міста.

Сьогодні будівля театру є пам'яткою архітектури національного значення. Після капітальної реконструкції 2016 року вона набула нового технічного оснащення, зберігши при цьому історичний шарм і архітектурну автентичність.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був кінотеатр "Київ" невдовзі після відкриття. До нашого часу не збереглася одна важлива деталь його екстер'єру.