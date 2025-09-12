Працівників автосервісу розстріляли серед дня просто на роботі під Львовом: у соцмережах з'явилася версія
Користувачі висунули власну версію вбивства
Львівську область сколихнула трагедія, яку вже обговорюють у мережі. Вдень 12 вересня в селі Підрясне правоохоронці виявили двох чоловіків із вогнепальними пораненнями.
Внаслідок трагедії вони загинули. Про це повідомила поліція Львівської області.
За попередньою інформацією, подія сталася близько 12:00. У приміщенні офісу автосервісу правоохоронці знайшли тіла двох співробітників закладу. Обидва чоловіки дістали смертельні вогнепальні поранення.
"Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби", — зазначили в поліції.
Стрілянина сталася під Львовом, у селі Підрясне:
Додаткових деталей щодо обставин інциденту чи можливих мотивів злочину правоохоронці поки не розголошують.
У соцмережах користувачі припускають, що злочин стався на підґрунті рейдерства та рекетирства. "Мало війни, то ще влаштовують розбірки 90-х", — пише одна українка.
