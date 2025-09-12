Працівників автосервісу розстріляли серед дня просто на роботі під Львовом: у соцмережах з'явилася версія

Користувачі висунули власну версію вбивства

Львівську область сколихнула трагедія, яку вже обговорюють у мережі. Вдень 12 вересня в селі Підрясне правоохоронці виявили двох чоловіків із вогнепальними пораненнями.

Внаслідок трагедії вони загинули. Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередньою інформацією, подія сталася близько 12:00. У приміщенні офісу автосервісу правоохоронці знайшли тіла двох співробітників закладу. Обидва чоловіки дістали смертельні вогнепальні поранення.

На Львівщині сталася стрілянина

"Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби", — зазначили в поліції.

Стрілянина сталася під Львовом, у селі Підрясне:

Додаткових деталей щодо обставин інциденту чи можливих мотивів злочину правоохоронці поки не розголошують.

У соцмережах користувачі припускають, що злочин стався на підґрунті рейдерства та рекетирства. "Мало війни, то ще влаштовують розбірки 90-х", — пише одна українка.

Українці висунули власні версії стрілянини

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно в Харкові стався аналогічний злочин: невідомий чоловік поцілив у ветерана Збройних сил України, який має протез. Подія трапилася в Індустріальному районі міста та миттєво набула розголосу в соцмережах. Пізніше з'ясувалося, що підозрюваного стрілка затримали.