У Києві серед дня застрелили чоловіка: перші деталі (фото)

Стрілка шукають

Стрілянина в Києві 10 липня сталась в Голосіївському районі. Чоловік нібито помер, у нього було вогнепальне поранення.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. У пресслужбі поліції Києва "Телеграфу" сказали, що наразі детальної інформації немає, але у повідомленні офіційного телеграм-каналу йдеться, що тіло чоловіка виявили із вогнепальним пораненням.

"На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події наразі встановлюються", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

На фото, яке шириться у соцмережах помітно, що у дворі житлового комплексу працює поліція. Хто нападник, невідомо.

Стрілянина у Києві

"Телеграф" стежить за ситуацією, деталі будуть оприлюднені згодом. Підпишіться на телеграм-канал "Телеграфу", аби не пропустити важливі новини.

Нагадаємо, днями у Києві у Деснянському районі сталась стрілянина. Невідомий чоловік застрелив іншого громадянина, що був в авто. Поліція встановила особу загиблого громадянина. У мережі писали, що це власник шиномонтажу.

Раніше "Телеграф" писав, що невідомий на велосипеді вистрелив із пневматичного пістолета по машині керівниці інструкторського відділу в фонді "Повернись живим".