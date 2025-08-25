У Тернополі чоловік влаштував стрілянину в психіатричній лікарні: що відомо (фото)

Вирішується питання щодо притягнення зловмисника до відповідальності

У Тернополі чоловік вчинив стрілянину на території обласної психоневрологічної лікарні. Його оперативно затримали та тепер йому загрожує покарання за свої вчинки.

Подробицями історії поділилася пресслужба поліції Тернопільської області. Зазначається, що подія сталася близько 11:30 у понеділок, 25 серпня.

Хулігана швидко затримали, ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Під час обшуку у нього виявили "предмет, що нагадує стартовий пістолет". "Зброю" передали на експертизу.

Мотивація зловмисника поки що не розкривається, а постраждалих у пригоді не було. Усі деталі інциденту встановлюються слідчими.

Чоловіку може загрожувати покарання за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає штраф до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів, випробувальний термін до п’яти років або обмеження волі на той самий термін.

Тернопільський стрілець

Стартовий пістолет

Як повідомлялося раніше, в останній тиждень в Україні сталося кілька аварій за участю неповнолітніх на мотоциклах. У деяких випадках це завершилося смертельними наслідками.