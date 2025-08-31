У Львові сталася нова стрілянина на вулиці: що відомо (оновлено)

Стрілка затримали

У Львові, де напередодні застрелили народного депутата Андрія Парубія, сталася нова стрілянина. Інцидент стався на вулиці Володимира Великого.

Як повідомляє "Суспільне", інформацію підтвердили у правоохоронних органах. Попередньо обійшлося без постраждалих.

За даними очевидців, двоє чоловіків бігли за третім. В якийсь момент той дістав пістолет і вистрілив, а в районі "МакДональдза" вистрілив ще раз. Зрештою його наздогнали та викликали поліцію.

На місце, крім поліції, прибули кілька карет "швидкої допомоги". Інші користувачі мережі зазначили, що на місце приїжджала лише одна "швидка" і вона згодом поїхала.

upd: У поліції повідомили, що стрілянина сталася внаслідок побутового конфлікту. Стрілка із пневматичним пістолетом затримали, постраждалих не було.

Як повідомлялося раніше, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" та у мотоциклетному шоломі застрелив народного депутата Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів із пістолета, через що нардеп загинув на місці до приїзду швидкої допомоги. У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ.

Колега Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.