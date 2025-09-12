Работников автосервиса расстреляли среди дня прямо на работе под Львовом: в соцсетях появилась версия

Пользователи выдвинули свою версию убийства

Львовскую область потрясла трагедия, которую уже обсуждают в сети. Днем 12 сентября в селе Подрясное правоохранители обнаружили двоих мужчин с огнестрельными ранениями.

В результате инцидента они погибли. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительной информации, событие произошло около 12:00. В помещении офиса автосервиса правоохранители обнаружили тела двух сотрудников заведения. Оба мужчины получили смертельные огнестрельные ранения.

На Львовщине произошла стрельба

"Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы", — отметили в полиции.

Стрельба произошла под Львовом, в селе Подрясное:

Дополнительных деталей по поводу обстоятельств инцидента или возможных мотивов преступления правоохранители пока не разглашают.

В соцсетях пользователи предполагают, что преступление произошло на почве рейдерства и рэкетирства. "Мало войны, так еще устраивают разборки 90-х", — пишет одна украинка.

Украинцы выдвинули собственные версии стрельбы

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в Харькове произошло аналогичное преступление: неизвестный мужчина попал в ветерана Вооруженных сил Украины, который имеет протез. Событие произошло в Индустриальном районе города и мгновенно получило огласку в соцсетях. Позже выяснилось, что подозреваемого стрелка задержали.