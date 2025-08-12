Курська операція 2.0 ось-ось розпочнеться? Що готують ЗСУ на Сумському напрямку (карти)

Російські ЗМІ вже рознесли новину про нібито підготовку наступу на Курщину

Через рік після початку Курської операції у вівторок, 12 серпня, з’явилася інформація, що підрозділи Збройних сил нібито готують новий наступ на територію Курської області.

У телеграм-каналах повідомляють, що близько 1,5 тисячі військовослужбовців РФ були помічені поблизу російського кордону.

"Телеграф" звернувся до військового оглядача Олега Старикова, щоб з’ясувати, чи справді в умовах чинної оборони та обмежених ресурсів українська армія може здійснити наступ на російську територію.

Сирський: війна має завершитися на умовах, вигідних Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що перемога можлива лише за умови активних наступальних дій. В інтерв’ю він наголосив, що війна має завершитися на запропонованих Україною умовах.

Олександр Сирський/Facebook

За словами генерала, українська армія має завдати противнику таких втрат, щоб змусити його припинити бойові дії не з позиції сили, а на вигідних для України умовах. Він також зазначив, що ЗСУ мають чіткий план дій і не обмежуватимуться лише обороною.

Політична доцільність переважає військову необхідність

Військовий оглядач Олег Старіков вважає, що операції на кшталт Курської мають сенс лише як короткострокові тактичні дії. У коментарі "Телеграфу" він пояснив, що такі рейди мають тривати тиждень-два, максимум три, з чіткою метою – зайти, виконати завдання та вийти.

"Чи потрібно проводити операції, як Курська? Потрібно. Якими силами та засобами? Тактичного рівня. За часом — максимум тиждень-два, можна три, якщо пощастить. Зайшли, вийшли, зайшли, вийшли", — сказав Старіков.

За його словами, мета таких дій – стримувати супротивника та утримувати його основні сили на ділянках кордону, де немає активних бойових дій.

Олег Старіков

"Ми туди зайшли, побули рік, нас звідти вибили та ще зайняли плацдарм у Сумській області. До чого це призвело?" – зауважив він.

У оглядача є переконання, що короткі тактичні операції могли б постійно нервувати ворога та заважати перекиданню ресурсів на головний напрямок удару. Натомість, на його думку, супротивник діє дзеркально.

"Політична доцільність взяла гору над військовою необхідністю", — наголосив Старіков.

Він додав, що ситуація розвивається на тлі підготовки зустрічі в Анкориджі (Аляска) та рішень Дональда Трампа, який уже запропонував Володимиру Путіну своє бачення завершення війни, і, за словами помічника Ушакова, Кремль його ухвалив.

Що пишуть росіяни

За даними російських джерел, минулими вихідними українська диверсійно-розвідувальна група вже намагалася прорватися через кордон у районі Тьоткіно. Спробу нібито було зірвано.

Повідомляється, що плацдарм формується в районах населених пунктів Юр’єво (10 км до російського кордону) та Ліново (близько 13 км до кордону).

Юр’єво та Ліново на карті/Deepstate

Офіційні українські джерела цієї інформації не підтверджували.

Сумська та Курська область на карті/Deepstate

