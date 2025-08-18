Навіщо була потрібна Курська операція і утримання Бахмута: Сирський розкрив стратегічний секрет

Оборона Бахмута та наступ у Курській області були важливими

Обороною Бахмута в 2023 році командував Олександр Сирський. Його в той період часто критикували саме через неї. Тоді боротьба за це місто тривала багато місяців та призвела до великих втрат з боку України, але втрати Росії були набагато більші.

На цьому головнокомандувач ЗСУ наголосив в інтерв'ю РБК-Україна. Сирський нагадав, що оборона Бахмута тривала вісім місяців і основою наступу були вагнерівці. Це була "найефективніша структура" в армії РФ. Проте саме Бахмут став кінцем ПВК "Група Вагнера", як організації. Ще тоді втрати вагнерівців були величезними — близько 20 тисяч вбитими за оцінками командування ПВК та приблизно 23 тисяч — оцінка України.

Оскільки їхні втрати тоді складали 50 на 50 — вбитими та пораненими, то разом із пораненими втрати налічували приблизно 40 тисяч. Тоді як загальна чисельність групи "Вагнера" становила до 50 тисяч. Тобто "Вагнер" як структура більше не відновилася Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Якби вагнерівців не знищили в Бахмуті, впевнений Сирський, вони пішли б далі — на Часів Яр, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку, тобто битва за Бахмут врятувала велику кількість території. Саме бої в Бахмуті змусили вагнерівців стягнути свої сили на одне місто, за якихось причин Євген Пригожин (засновник ПВК, нині вважається загиблим) хотів взяти місто самостійно.

При цьому українські війська завдали ворогу величезних втрат — в сім разів більше, ніж понесли самі. Сирський назвав це найкращим показником за часів війни.

Виходячи з того рівня втрат, які поніс "Вагнер", я вже не беру до уваги інші російські частини, які теж брали там участь у боях, то, за різними оцінками, співвідношення між втратами нашими і противника були 1 до 7 – 1 до 7,7. Тобто ми втратили у сім разів менше, ніж противник. Це найкращий показник за час повномасштабної війни. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Курська операція — питання ті ж самі

Ще однією операцію, де українські військові проявили надзвичайну хоробрість, а росіяни мали залучити додаткові сили окрім регулярної армії став наступ на Курську область РФ. Для того, щоб витіснити українських військових знадобилась допомога Північної Кореї. Сирський пояснює — там також були величезні втрати у ворога. Навіть за оцінками російських аналітиків, росіяни несли в п'ять разів більші втрати.

Це теж найкращий показник за час повномасштабної війни. Можливо, це така особливість війни, хоча насправді це просто була продумана операція. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, кого з військових командирів, які пройшли шлях з цивільного життя або початкових ланок армії за часів повномасштабного вторгнення Сирський назвав, як приклад для добровольців.