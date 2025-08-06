"Зайвий раз підтверджує": Командувач ДШВ розповів, що здивувало його під час Курської операції

Контакти його підлеглих з мирними жителями стосувалися переважно побутових питань

Українські захисники під час наступу у Курській області не контактували з місцевими. Але є те, що вразило — мова, якою спілкувались жителі російського регіону.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він поділився своїми спостереженнями щодо ставлення місцевого населення до українських військових та розповів про несподівані деталі, які привернули його увагу.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

Мінімальні контакти з цивільними

За словами генерала Апостола, українські військові під час проведення операції в Курській області практично не взаємодіяли з місцевим населенням. Основні контакти його підлеглих з мирними жителями стосувалися переважно побутових питань.

Несподівана деталь про мову

Найбільше командувача ДШВ здивував той факт, що певний відсоток місцевих жителів Курської області вільно розмовляє українською мовою.

"Що здивувало — якийсь відсоток людей добре говорить українською мовою, що зайвий раз підтверджує, що раніше ці землі були наші", — зазначив генерал Апостол.

Додамо, що Курська операція ЗСУ розпочалася рівно рік тому, 6 серпня 2024 року. Вона стала визначною – вперше повномасштабна війна була перенесена на територію ворога. Підрозділи ЗСУ змогли прорвати оборону ворога та зайти глибоко в тил. За словами Головнокомандувача Сил оборони Олександра Сирського, українські військові контролювали понад 1300 квадратних кілометрів території Курської області.

Раніше "Телеграф" писав, що сказав Сирський про операцію у Курській області.