Росіяни хочуть у трубу: вигадали транспорт для газопроводів (фото)

Пристрій явно кустарний і зібраний нашвидкуруч

У росіян "культ труби" виходить на новий рівень. Тепер вони створили спеціальний транспортний засіб, щоб переміщатися газопроводами.

Видно, що пристрій зібрано кустарно, проте схоже, що загарбникам ще з часів операції у Суджі сподобалося масово задихатися у замкнутих просторах. Відповідні знімки показав telegram-канал "Інсайдер".

Як видно на фотографіях, пристрій є кустарно переділеним візком, придатним для того, щоб переміщатися по круглій внутрішній стінці труби.

Також на візок поставили просту наглядову апаратуру, що може натякати на те, що мета апарату зводиться до автономної доставки вантажів. Втім, на іншому знімку видно, що пульт керування приєднаний до транспорту кабелем, а значить "пілоту" доведеться перебувати на "борту".

Швидше за все, пристрій оснащений електричним двигуном, оскільки на знімку в задній частині видно блок, що нагадує акумуляторну батарею.

Візок для переміщення трубами

Явно селана кустарно

Точне призначення пристрою невідоме, проте він явно натхненний проведенням операції "Труба" в Курській області у березні 2025 року. Тоді росіяни спробували скористатися магістральним газопроводом, щоб перекинути війська в тил українського угруповання на Курщині.

Операція хоч і показала певний результат, проте спричинила значні втрати серед росіян. При цьому більшість проблем виникла через те, що в газопроводі їм не вистачало повітря, їжі та води. Через це багато хто збожеволів, задихнувся або застрелився.

Учасники операції після цього визнавали, що проблеми з логістикою там були настільки великими, що кадировці могли застрелити росіян за воду. Очевидно, що певна моральна травма через ці проблеми в окупантів залишилася, через що і з’являються подібні пристрої, як на фото вище. Однак виглядає дуже сумнівно, що вони дійсно будуть застосовуватись у великих масштабах.