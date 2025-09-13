Історія спокуси, що тягнеться століттями: два прізвища в Україні, які могли носити звабники

Що можуть розповісти прізвища Бабій та Казанова про своїх власників — не все зав'язано на спокусі

Українські прізвища часто розповідають, яким був той член роду, що першим його носив. Прізвище "Бабій" в цьому випадку говорить саме за себе. Таке прізвище могли носити ті, хто дуже упадає за жінками, але не тільки.

Портал Рідні розповідає, що це прізвище входить в 200 найпопулярніших в Україні і посідає 155 місце. Найбільше його носіїв живе в Києві, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Загалом налічується понад 15 тисяч носіїв.

Значення прізвища Бабій

Загалом є три основні пояснення значення. Перше, що прізвище Бабій походить від розмовного слова, яким називали залицяльника, зальотника, чоловіка, який "упадає за жінками". У старих текстах зустрічається й інше значення — безвольний, нерішучий чоловік, протиставлений справжньому воїну. Однак згадується ще й третій спосіб утворення прізвища — якщо жінка (в просторіччі "баба") втратила чоловіка, заміж більше не виходила і виховувала дітей сама. Їх могли звати Бабіями.

Бабіїв найбільше в Києві

Українські Казанови — скільки їх

Є в Україні і носії прізвища Казанова. Найвідоміший його носій не був українцем, але зробив прізвище номінальним. Джакомо Казанова — італійський авантюрист, мандрівник і письменник, знаний своїми численними любовними пригодами та яскравим життям. Його запам'ятали як винахідливого спокусника та коханця.

Джакомо Казанова — авантюрист і мандрівник, чия слава пережила століття

Зазначимо, той самий Казанова бував в Україні, зокрема на території Львова та Львівської області, про що згадував у своїх щоденниках.

У Леополісі я зупинився в готелі, але невдовзі мусив переїхати звідти, щоб оселитися у знаменитої Камінської, запеклої ворогині Браницького, короля та всієї цієї компанії. Вона була дуже багата, але відтоді її розорили змови. Вона розкішно приймала мене цілий тиждень, але візит не був приємним для жодної зі сторін, оскільки вона розмовляла лише польською та німецькою Джакомо Казанова

Водночас прізвище Казанова має італійське походження аж ніяк не пов'язане зі звабою. Походить від слова "casanova", що означає "новий дім" або "новий будинок", і розповідала, що його носій або переїхав в новий дім, або його зробив чи придбав.

В Україні прізвище Казанова мають понад 120 людей. Варто зазначити, що в деяких жінок це може бути жіноча форма прізвища "Казанов", однак серед носіїв чимало чоловіків. Проте на території Львівщини їх немає.

Поширення прізвища Казанова в Україні

