Ваших предків точно намагалися "русифікувати", якщо у вас таке прізвище (список)

Десятки тисяч українців досі носять такі прізвища, і серед них знаменитості

Кожне українське прізвище може хоч мінімально, але щось розповісти про те, якими були і як жили ваші далекі предки. Наприклад, деякі прізвища могли носити виключно самовпевнені та горді українці, тоді як інші прізвища давали лише силачам. А окрема група прізвищ може сказати про те, що їх було перекручено на російський манер.

Багато прізвищ утворилося шляхом заміни українських імен на російські аналоги. "Телеграф" зібрав частину таких прізвищ за інформацією товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

В результаті заміни українського імені Микола на російське Ніколай утворилися популярні прізвища Ніколаєнко (12839 носіїв), Ніколенко (9038 носіїв), Ніколаєва та Ніколаєв (8640 та 6504 носія), Ніколайчук (5914), Ніконенко (1470) тощо.

Поширення прізвища Ніколаєнко в Україні

А шляхом заміни українського імені Микита на російське Нікіта з’явилися інші поширені прізвища — Нікітіна та Нікітін (9867 та 7261 носіїв), Нікітенко (6412 носіїв), Нікітюк (2993 носія, серед яких відома українська ведуча Леся Нікітюк), Нікітченко (228 носіїв) та інші.

Розповсюдження прізвища Нікітіна в Україні

