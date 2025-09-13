История искушения, тянущаяся веками: две фамилии в Украине, которые могли носить соблазнители

Что могут рассказать фамилии Бабий и Казанова о своих владельцах — не все связано с искушением

Украинские фамилии часто рассказывают, каким был тот род, который первым его носил. Фамилия "Бабий" в этом случае говорит сама за себя. Такую фамилию могли носить те, кто очень падает за женщинами, но не только.

Портал Родни рассказывает, что эта фамилия входит в 200 самых популярных в Украине и занимает 155 место. Больше всего его носителей живет в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. В общей сложности насчитывается более 15 тысяч носителей.

Значение фамилии Бабий

В общем есть три основных объяснения значения. Первое, что фамилия Бабий происходит от разговорного слова, которым называли поклонника, ухажера, мужчину, который "упадает за женщинами". В старых текстах встречается и другое значение – безвольный, нерешительный человек, противопоставленный настоящему воину. Однако упоминается еще и третий способ образования фамилии – если женщина (в просторечии "баба") потеряла мужчину, замуж больше не выходила и воспитывала детей сама. Их могли звать Бабиями.

Бабиев больше всего в Киеве

Украинские Казановы — сколько их

Есть в Украине и носители фамилии Казанова. Самый его известный носитель не был украинцем, но сделал фамилию нарицательной. Джакомо Казанова — итальянский авантюрист, путешественник и писатель, известный своими многочисленными любовными похождениями и яркой жизнью. Его запомнили как изобретательного соблазнителя и любовника.

Джакомо Казанова — авантюрист и путешественник, чья слава пережила века

Отметим, что тот же Казанова бывал в Украине, в частности на территории Львова и Львовской области, о чем упоминал в своих дневниках.

В Леополисе я остановился в гостинице, но вскоре должен был переехать оттуда, чтобы поселиться в знаменитой Каминской, ожесточенной враге Браницкого, короля и всей этой компании. Она была очень богата, но с тех пор ее разорили заговоры. Она роскошно принимала меня целую неделю, но визит не был приятным ни для одной из сторон, поскольку она разговаривала только на польском и немецком языках. Джакомо Казанова

В то же время фамилия Казанова имеет итальянское происхождение отнюдь не связанное с обольщением. Происходит от слова "casanova", что означает "новый дом" или "новый дом", и рассказывала, что его носитель либо переехал в новый дом, либо его сделал или приобрел.

В Украине фамилию Казанова имеют более 120 человек. Стоит отметить, что у некоторых женщин это может быть женская форма фамилии Казанов, однако среди носителей немало мужчин. Однако на территории Львовской области их нет.

Распространение фамилии Казанова в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилии, которая словно сошла со страниц сборника анекдотов. Оно стало мемом в сочетании с именем Светлана.