Конєц, але не світу: в Україні є дві людини з унікальним та смішним прізвищем

Це прізвище колись отримало популярність завдяки інтернет-мему

Іноді прізвище може звучати так, що хочеться аплодувати авторам батьківських записів у свідоцтві про народження. Саме так сталося і з рідкісним та водночас кумедним прізвищем Конєц.

Про це свідчать дані з сайту "Рідні". Воно наразі належить усього двом українцям.

Найпоширеніше ім'я серед носіїв цього прізвища — Ганна, а найгустіший осередок проживання родини Конєц знаходиться в Полтавській області.

Мапа поширення прізвища Конєц

ШІ пропонує кілька версій походження прізвища Конєц. Одне з них пов'язане зі словом "кінець": прізвище могло вказувати, що предки мешкали на околиці села, лісу або іншої території. Інша версія стосується діяльності: воно могло позначати "кінцеву" роботу або завершальний етап певного процесу, яким займався родич.

Також можливо, що прізвище виникло від назв населених пунктів, наприклад села "Кінці" або інших місць на краю, закріплюючи територіальну приналежність родини.

Що каже штучний інтелект про походження прізвища Конєц

Пам'ятаєте, як прізвище Конєц отримало популярність завдяки інтернет-мему? Жінка на ім'я Світлана Конєц, яка коментувала для "ТСН", розповіла історію, як вона доводила працівникам офіційних установ, що її ім'я та прізвище — справжні. За словами українки, люди спершу не вірили й сміялися через незвичне поєднання. Ця розповідь про "Конєц Свєту" зробила це прізвище вірусним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є прізвище Дупа, яке, попри кумедне звучання, має свою цікаву статистику й поширення. Таких носіїв нині — 54.