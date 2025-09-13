У Києві відбувся другий День дебютного кіно з Українською Кіношколою (фото)

Глядачам показали сім фільмів

13 вересня в Українському домі пройшов другий День дебютного кіно з Українською Кіношколою – масштабна кіноподія, що об’єднала молодих українських режисерів, професіоналів кіноіндустрії та глядачів, зацікавлених у сучасному українському кінематографі.

На участь у Дні дебютного кіно було подано понад півсотні фільмів загальним хронометражем 10 годин. Відібрані роботи оцінювала комісія у складі режисера Дениса Тарасова ("БожеВільні"), актора Сергія Кисіля ("Ловець снів"), генеральної директорки Одеського міжнародного кінофестивалю Анни Мачух, продюсера та куратора продюсерської програми Української Кіношколи Сергія Демидова ("Буча", "Песики"), засновниці й директорки Української Кіношколи, продюсерки Альони Тимошенко ("Памфір", "Вітя") та СЕО платформи Київстар ТБ Павла Рибака.

Глядачі переглянули 7 стрічок, що пройшли фінальний відбір, і поспілкувалися з режисерами-початківцями. По завершенні перегляду члени відбіркової комісії оголосили фільм-переможець – "Моя сімʼя та інші звірі", режисера Володимира Бакума.

Володимир Бакум

Засновниця та директорка Української Кіношколи Альона Тимошенко підкреслила значення події:

"Ми проводимо День дебютного кіно вже вдруге. Для Української Кіношколи це дуже важливо. Це підтримує нашу місію – виховувати нове покоління молодих кінематографістів і давати далі продовження цьому шляху. Не тільки навчання, а й що далі після навчання? Адже це важливо. Це питання, яке ми ставимо коли вони приходять до нас на співбесіду. Важливо, щоб учасники не просто в нас навчалися, а щоб надалі працювали в індустрії. Тому День дебютного кіно – це такий майданчик, де ми показуємо перші дебютні фільми, які потім стають для учасників візитівкою. Як приклад, два роки тому ми показували короткометражний фільм "Вітя", дипломну роботу студентів Української Кіношколи. Зараз, 2 роки після, "Вітя" – це вже серіал, що транслюється на платформі Київстар ТБ" Альона Тимошенко

Альона Тимошенко

Член відбіркової комісії Сергій Демидов закликав до активного розвитку українського кіновиробництва:

"Приєднуюсь до побажань знімати якомога більше. Всім дуже вдячний, що прийшли сюди, подивитись та оцінити. Дякую тим, хто подавав свої роботи. Україні потрібен контент. Багато різного контенту. І всі, хто робить в цьому кроки, заслуговують відзнаки. Ті роботи, які ми відібрали з членами журі, вони точно вас вразять. Я ще раз хочу всіх привітати з днем українського кіно і побажати, щоб у нас українського кіно було якнайбільше" Сергій Демидов

Сергій Демидов

СЕО платформи кіно і телебачення Київстар ТБ Павло Рибак наголосив на важливості підтримки молодих авторів і розвитку українського контенту:

"Для Київстар ТБ важливо бути поруч із тими, хто створює нове українське кіно. Ми бачимо, як дебютні роботи молодих режисерів стають початком їхнього професійного шляху, і пишаємося, що наша платформа може бути майданчиком для цих історій. Українським глядачам потрібен сучасний, якісний, рідний контент – і ми хочемо, щоб його ставало ще більше" Павло Рибак

Павло Рибак

Програма показів включала фільми:

"Амадея" (реж. Алла Ульянова) "Захоплений дім" (реж. Анна Гончарова) "Моя сімʼя та інші звірі" (реж. Володимир Бакум) "Петля" (реж. Ніко Мара) "Свята Софія" (реж. Марія Хомутіна) "Солдатик" (реж. Данил Дедков) "Чоп Чоп!" (реж. Євген Кошин)

Захід відбувся в межах проєкту "Кінопростір" – спільної програми Національного центру "Український дім" та Української Кіношколи. Офіційний партнер – платформа кіно і телебачення Київстар ТБ.

День дебютного кіно з Українською Кіношколою

Організатор – Українська Кіношкола, яка за 8 років підготувала понад 5 000 фахівців, більшість з яких успішно працюють у кіноіндустрії України та за її межами.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно і телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить 430+ телеканалів та більше 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua