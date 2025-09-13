У Києві відбувся другий День дебютного кіно з Українською Кіношколою (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Глядачам показали сім фільмів
13 вересня в Українському домі пройшов другий День дебютного кіно з Українською Кіношколою – масштабна кіноподія, що об’єднала молодих українських режисерів, професіоналів кіноіндустрії та глядачів, зацікавлених у сучасному українському кінематографі.
На участь у Дні дебютного кіно було подано понад півсотні фільмів загальним хронометражем 10 годин. Відібрані роботи оцінювала комісія у складі режисера Дениса Тарасова ("БожеВільні"), актора Сергія Кисіля ("Ловець снів"), генеральної директорки Одеського міжнародного кінофестивалю Анни Мачух, продюсера та куратора продюсерської програми Української Кіношколи Сергія Демидова ("Буча", "Песики"), засновниці й директорки Української Кіношколи, продюсерки Альони Тимошенко ("Памфір", "Вітя") та СЕО платформи Київстар ТБ Павла Рибака.
Глядачі переглянули 7 стрічок, що пройшли фінальний відбір, і поспілкувалися з режисерами-початківцями. По завершенні перегляду члени відбіркової комісії оголосили фільм-переможець – "Моя сімʼя та інші звірі", режисера Володимира Бакума.
Засновниця та директорка Української Кіношколи Альона Тимошенко підкреслила значення події:
"Ми проводимо День дебютного кіно вже вдруге. Для Української Кіношколи це дуже важливо. Це підтримує нашу місію – виховувати нове покоління молодих кінематографістів і давати далі продовження цьому шляху. Не тільки навчання, а й що далі після навчання? Адже це важливо. Це питання, яке ми ставимо коли вони приходять до нас на співбесіду. Важливо, щоб учасники не просто в нас навчалися, а щоб надалі працювали в індустрії. Тому День дебютного кіно – це такий майданчик, де ми показуємо перші дебютні фільми, які потім стають для учасників візитівкою. Як приклад, два роки тому ми показували короткометражний фільм "Вітя", дипломну роботу студентів Української Кіношколи. Зараз, 2 роки після, "Вітя" – це вже серіал, що транслюється на платформі Київстар ТБ"
Член відбіркової комісії Сергій Демидов закликав до активного розвитку українського кіновиробництва:
"Приєднуюсь до побажань знімати якомога більше. Всім дуже вдячний, що прийшли сюди, подивитись та оцінити. Дякую тим, хто подавав свої роботи. Україні потрібен контент. Багато різного контенту. І всі, хто робить в цьому кроки, заслуговують відзнаки. Ті роботи, які ми відібрали з членами журі, вони точно вас вразять. Я ще раз хочу всіх привітати з днем українського кіно і побажати, щоб у нас українського кіно було якнайбільше"
СЕО платформи кіно і телебачення Київстар ТБ Павло Рибак наголосив на важливості підтримки молодих авторів і розвитку українського контенту:
"Для Київстар ТБ важливо бути поруч із тими, хто створює нове українське кіно. Ми бачимо, як дебютні роботи молодих режисерів стають початком їхнього професійного шляху, і пишаємося, що наша платформа може бути майданчиком для цих історій. Українським глядачам потрібен сучасний, якісний, рідний контент – і ми хочемо, щоб його ставало ще більше"
Програма показів включала фільми:
- "Амадея" (реж. Алла Ульянова)
- "Захоплений дім" (реж. Анна Гончарова)
- "Моя сімʼя та інші звірі" (реж. Володимир Бакум)
- "Петля" (реж. Ніко Мара)
- "Свята Софія" (реж. Марія Хомутіна)
- "Солдатик" (реж. Данил Дедков)
- "Чоп Чоп!" (реж. Євген Кошин)
Захід відбувся в межах проєкту "Кінопростір" – спільної програми Національного центру "Український дім" та Української Кіношколи. Офіційний партнер – платформа кіно і телебачення Київстар ТБ.
Організатор – Українська Кіношкола, яка за 8 років підготувала понад 5 000 фахівців, більшість з яких успішно працюють у кіноіндустрії України та за її межами.
Довідково:
Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно і телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить 430+ телеканалів та більше 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua