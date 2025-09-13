В Киеве прошел второй День дебютного кино с Украинской Киношколой (фото)

Зрителям показали семь фильмов

13 сентября в Украинском доме прошел второй День дебютного кино с Украинской Киношколой – масштабное кинособытие, объединившее молодых украинских режиссеров, профессионалов киноиндустрии и зрителей, заинтересованных в современном украинском кинематографе.

На участие в Дне дебютного кино было представлено более полусотни фильмов общим хронометражем 10 часов. Отобранные работы оценивала комиссия в составе режиссера Дениса Тарасова ("БожеВільні"), актера Сергея Кисиля ("Ловец снов"), генерального директора Одесского международного кинофестиваля Анны Мачух, продюсера и куратора продюсерской программы Украинской Киношколы Сергея Демидова ("Буча", "Песики"), основательницы и директора Украинской Киношколы, продюсерки Алены Тимошенко ("Памфир", "Витя") и СЕО платформы Киевстар ТВ Павла Рыбака.

Зрители просмотрели 7 лент, прошедших финальный отбор, и пообщались с начинающими режиссерами. По завершении пересмотра члены отборочной комиссии объявили фильм-победитель – "Моя семья и другие звери", режиссера Владимира Бакума.

Владимир Бакум

Основательница и директор Украинской Киношколы Алена Тимошенко подчеркнула значение события:

"Мы проводим День дебютного кино уже во второй раз. Для Украинской Киношколы это очень важно. Это поддерживает нашу миссию – воспитывать новое поколение молодых кинематографистов и давать продолжение этому пути. Не только обучение, но и что дальше после учебы? Это ведь важно. Это вопрос, который мы задаем когда они приходят к нам на собеседование. Важно, чтобы участники не просто у нас учились, а чтобы дальше работали в индустрии. Поэтому День дебютного кино – это такая площадка, где мы показываем первые дебютные фильмы, которые затем становятся для участников визитной карточкой. Как пример, два года назад мы показывали короткометражный фильм "Витя", дипломную работу студентов Украинской Киношколы. Сейчас, 2 года спустя, "Витя" – это уже сериал, что транслируется на платформе Киевстар ТВ" Алена Тимошенко

Алена Тимошенко

Член отборочной комиссии Сергей Демидов призвал к активному развитию украинского кинопроизводства:

"Присоединяюсь к пожеланиям снимать как можно больше. Всем очень благодарен, что пришли сюда, посмотреть и оценить. Благодарю тех, кто подавал свои работы. Украине нужен контент. Много разного контента. И все, кто делает в этом шаги, заслуживают отличия. Те работы, которые мы отобрали с членами жюри, точно вас поразят. Я еще раз хочу всех поздравить с днем ​​украинского кино и пожелать, чтобы у нас украинского кино было как можно больше". Сергей Демидов

Сергей Демидов

СЕО платформы кино и телевидения Киевстар ТВ Павел Рыбак отметил важность поддержки молодых авторов и развития украинского контента:

«Для Киевстар ТВ важно быть рядом с теми, кто создает новое украинское кино. Мы видим, как дебютные работы молодых режиссеров становятся началом их профессионального пути, и гордимся, что наша платформа может быть площадкой для этих историй. Павел Рыбак

Павел Рыбак

Программа показов включала фильмы:

"Амадея" (реж. Алла Ульянова) "Захваченный дом" (реж. Анна Гончарова) "Моя семья и другие звери" (реж. Владимир Бакум) "Петля" (реж. Нико Мара) "Святая София" (реж. Мария Хомутина) "Солдатик" (реж. Данил Дедков) "Чоп Чоп!" (реж. Евгений Кошин)

Мероприятие прошло в рамках проекта "Кінопростір" — совместной программы Национального центра "Украинский дом" и Украинской Киношколы. Официальный партнер – платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

День дебютного кино с Украинской Киношколой

Организатор – Украинская Киношкола, которая за 8 лет подготовила более 5 000 специалистов, большинство из которых успешно работают в киноиндустрии Украины и за ее пределами.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающих эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает в себя 430+ телеканалов и более 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua