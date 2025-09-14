Привокзальну площу в Харкові до невпізнаваності змінили в СРСР: навіщо та як саме (фото)

Як змінювався Харківський вокзал та Привокзальна площа за останні 50 років — від забудови після Другої світової до планів на майбутнє

Один із найважливіших транспортних вузлів сходу України, Харківський вокзал пройшов довгий шлях. Його будівля була зруйнована за часів другої світової, а сучасна пережила кілька змін. Важливою частиною є не тільки сама будівля, а й станції та простір навколо.

"Телеграф" розкаже, як змінювався Харківський вокзал та його периферія за останні 50 років. Головний простір біля вокзалу — велична Привокзальна площа. Дивлячись на неї зараз, важко собі уявити, що ще на початку 19 століття тут була плантація шовковиці. Але одразу після прокладання залізниці ситуація змінилась — виросли депо, майстерні, училища. У 1910-х спорудили будівлю Управління "Південної залізниці".

Нову будівлю вокзалу, замість зруйнованої у Другій світовій війні завершили в листопаді 1952 року. Мереживна різьба по каменю та дубові двері зустрічали пасажирів, які щойно вийшли з трамвая чи автобуса. Саме так — колись транспорт в Харкові привозив пасажирів ледь не під вагони.

Привокзальна площа в Харкові в 60-х

Будівництво метро змінило ситуацію. Станцію, яка зараз називається "Вокзальна" ввели в експлуатацію в 1975 році. Станція метро двома тунелями пов'язана з вокзалом так, що пасажири могли пересісти з потяга в потяг. Задля її будівництва транспорт перенесли за будівлю управління залізниці — зробили коло трамвая. Водночас оновили і сам вокзал, зокрема додали ще один зал очікування.

Привокзальна площа та вид на вокзал у 80-ті

В 21 столітті площу перед вокзалом відреставрували та зробили справжнім простором для гарного проведення часу в очікування потяга. Серед принад — фонтан. Коло трамвая — у верхній частині фото, над будівлею управління залізницею.

Вид на Привокзальну площу в Харкові з висоти

Зазначимо, що архітектори до повномасштабного вторгнення пропонували амбітний план реконструкції частини Привокзальної площі, де зараз трамвайні рейки. Планувалось зробити там великий транспортний вузол.

Трамвайна частина Привокзальної площі красою не тішить

Проєкт реконструкції частини Привокзальної площі в Харкові

Як змінились колії вокзалу в Харкові

З іншого боку вокзалу в Харкові — вид, знайомий багатьом з вікна потяга. До реконструкції на початку 70-х років на станціях не було навісів. Вже в 90-х ці металеві конструкції зробили значно приємнішим вихід з потяга і спуск в тунель переходу і до метро.

Маневровий тепловоз ВМЕ1-174 приписки депо Харків-Сортувальний на станції Харків-Пасажирський

Вокзал Харків-Пасажирський в 1995 році

