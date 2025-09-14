Рус

Привокзальну площу в Харкові до невпізнаваності змінили в СРСР: навіщо та як саме (фото)

Галина Михайлова
Сучасна Привокзальна площа в Харкові
Сучасна Привокзальна площа в Харкові

Як змінювався Харківський вокзал та Привокзальна площа за останні 50 років — від забудови після Другої світової до планів на майбутнє

Один із найважливіших транспортних вузлів сходу України, Харківський вокзал пройшов довгий шлях. Його будівля була зруйнована за часів другої світової, а сучасна пережила кілька змін. Важливою частиною є не тільки сама будівля, а й станції та простір навколо.

"Телеграф" розкаже, як змінювався Харківський вокзал та його периферія за останні 50 років. Головний простір біля вокзалу — велична Привокзальна площа. Дивлячись на неї зараз, важко собі уявити, що ще на початку 19 століття тут була плантація шовковиці. Але одразу після прокладання залізниці ситуація змінилась — виросли депо, майстерні, училища. У 1910-х спорудили будівлю Управління "Південної залізниці".

Нову будівлю вокзалу, замість зруйнованої у Другій світовій війні завершили в листопаді 1952 року. Мереживна різьба по каменю та дубові двері зустрічали пасажирів, які щойно вийшли з трамвая чи автобуса. Саме так — колись транспорт в Харкові привозив пасажирів ледь не під вагони.

Привокзальна площа в Харкові в 60-х
Привокзальна площа в Харкові в 60-х

Будівництво метро змінило ситуацію. Станцію, яка зараз називається "Вокзальна" ввели в експлуатацію в 1975 році. Станція метро двома тунелями пов'язана з вокзалом так, що пасажири могли пересісти з потяга в потяг. Задля її будівництва транспорт перенесли за будівлю управління залізниці — зробили коло трамвая. Водночас оновили і сам вокзал, зокрема додали ще один зал очікування.

Привокзальна площа в Харкові та вид на вокзал у 80-ті
Привокзальна площа та вид на вокзал у 80-ті

В 21 столітті площу перед вокзалом відреставрували та зробили справжнім простором для гарного проведення часу в очікування потяга. Серед принад — фонтан. Коло трамвая — у верхній частині фото, над будівлею управління залізницею.

Вид на Привокзальну площу в Харкові з висоти
Вид на Привокзальну площу в Харкові з висоти

Зазначимо, що архітектори до повномасштабного вторгнення пропонували амбітний план реконструкції частини Привокзальної площі, де зараз трамвайні рейки. Планувалось зробити там великий транспортний вузол.

Трамвайна частина Привокзальної площі в Харкові
Трамвайна частина Привокзальної площі красою не тішить
Проєкт реконструкції частини Привокзальної площі в Харкові
Проєкт реконструкції частини Привокзальної площі в Харкові

Як змінились колії вокзалу в Харкові

З іншого боку вокзалу в Харкові — вид, знайомий багатьом з вікна потяга. До реконструкції на початку 70-х років на станціях не було навісів. Вже в 90-х ці металеві конструкції зробили значно приємнішим вихід з потяга і спуск в тунель переходу і до метро.

Маневровий тепловоз ВМЕ1-174 приписки депо Харків-Сортувальний
Маневровий тепловоз ВМЕ1-174 приписки депо Харків-Сортувальний на станції Харків-Пасажирський
Вокзал Харків-Пасажирський в 1995 році
Вокзал Харків-Пасажирський в 1995 році

Раніше "Телеграф" показував, як змінився вокзал в Донецьку. Окуповане місто раніше було важливим логістичним центром.

