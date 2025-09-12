Рус

Гордість Донбасу стала руїною: яким був Донецький вокзал та що з ним зробили війни (фото)

Марта Іваненко
На що перетворився вокзал у Донецьку після початку війни
На що перетворився вокзал у Донецьку після початку війни. Фото ТРИБУН, соцмережі, Unsplash/колаж "Телеграфу"

Напередодні Євро-2012 тут провели масштабну реконструкцію, та сьогодні вокзал зруйнований

Один із символів Донбасу — Донецький залізничний вокзал — має трагічну долю. За свою понад 150-річну історію він встиг пережити і знищення, і відбудову, і масштабну реконструкцію під європейські стандарти.

Втім, саме тоді, коли вокзал постав у новій величній красі, прийшла війна, що знову перетворила його на занедбану споруду. "Телеграф" розповідає про неї.

Станція була відкрита ще в 1872 році під назвою Юзово, а згодом кілька разів змінювала ім'я — Сталін, Сталіно, і вже з 1961 року отримала нинішню назву. Під час Другої світової війни стара будівля вокзалу була зруйнована, однак у 1951 році за проєктом архітектора Івана Воронцова зведено новий вокзал у монументальному стилі. Його центральний вестибюль став домінантою комплексу, а сама будівля — візитівкою нині окупованого Донецька.

Донецький залізничний вокзал у часи СРСР
Донецький залізничний вокзал у часи СРСР

У наступні десятиліття навколо вокзалу формувалася сучасна інфраструктура. У 2000 році поруч відкрили Музей історії та розвитку Донецької залізниці, а 2012-го, напередодні Євро-2012, провели масштабну реконструкцію. Було збудовано нові приміський та транзитний вокзали, автостанцію, торговельні комплекси. Укладено майже 16 кілометрів нових колій, встановлено сотні опор та модернізовано десятки стрілок. Тогочасна влада пишалася: вокзал став одним із найсучасніших в Україні, а розділення пасажиропотоків за європейськими стандартами мало зробити його справжніми "воротами Донбасу".

Донецький залізничний вокзал у 2012 році
Донецький залізничний вокзал у 2012 році
Донецький залізничний вокзал у 2011 році
Донецький залізничний вокзал у 2011 році

Однак уже в 2014 році війна перекреслила ці здобутки. Пасажирське сполучення припинили, а величний комплекс залишився без свого головного призначення. Будівля почала занепадати, а у серпні 2022 року через обстріли вокзал навіть загорівся.

Донецький залізничний вокзал у 2015 році
Донецький залізничний вокзал у 2015 році
Донецький залізничний вокзал під час війни
Донецький залізничний вокзал під час війни
Донецький залізничний вокзал під час війни
Донецький залізничний вокзал під час війни

До війни Донецький вокзал був справжнім транспортним серцем сходу України: звідси ходили швидкісні потяги до Києва, Харкова, Львова, Одеси, а також міжнародні рейси. Тричі на день курсували швидкісні поїзди до столиці, а приміське сполучення охоплювало десятки міст Донбасу.

Сьогодні ж від колись потужної транспортної артерії лишилися лише спогади та знімки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 рік в окупованому Донецьку не працює залізничний вокзал. У матеріалі ми опублікували більше фото з цієї локації.

