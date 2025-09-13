Рус

У Ясинуватій був найважливіший залізничний вузол Донбасу: як тепер він виглядає в окупації (фото)

Галина Михайлова
Станція Ясинувата до 2014 року Новина оновлена 13 вересня 2025, 12:35
Станція Ясинувата до 2014 року. Фото Ілюстративне фото

Станція Ясинувата пережила дореволюційні часи, Другу світову війну і радянську розбудову, але зараз перебуває під окупацією

Місто Ясинувата перебуває під контролем російських окупантів з 2014 року. Колись це був величезний транспортний вузол, у Ясинуватій був не тільки пасажирський вокзал, куди їхали потяги з Києва, Москви та Донецька, а й сортувальна частина в промисловому районі. Вона загалом налічувала понад 70 колій загальною протяжністю близько 147 кілометрів. Зараз від колишньої слави мало що залишилось. На путях іржавіють покинуті вагони.

Мережа колій в Ясинуватій
Мережа колій в Ясинуватій раніше забезпечувала логістику Донеччини
Ясинувата колії 2020 рік
Транспортний хаб Ясинуватої в 2020 році

Історія станції Ясинувата

Станцію в Ясинуватій побудували ще в дореволюційні часи. Друга світова війна зруйнувала стару будівлю вокзалу, але частина споруд збереглись.

Дореволюційна станція Ясинувата
Дореволюційна станція Ясинувата

Натомість в СРСР звели нову станцію і на диво — не бетонну коробку, а вельми гарну "Ясинувату-Пасажирську". В часи СРСР та до 2014 року звідси ледь не кожні пів години їздили потяги чи електрички на Донецьк.

Станція Ясинувата до 2014 року
Станція Ясинувата до 2014 року
Станція Ясинувата всередині
Всередині станція нагадувала вокзали Харкова та Львова

У 2014 році після окупації Ясинуватої станція переживала не найкращі часи. Частина вікон була вибита, а російські найманці розвішали свої плакати.

Станція Ясинувата в 2014 році
Станція Ясинувата в 2014 році

Сьогодення станції Ясинувата в окупації

З того часу минуло 11 років. Станція більше не є одним з найбільших транспортних хабів України. Натомість за день тут проїжджає усього 12 потягів та електричок.

Розклад станції Ясинувата в 2025 році
Розклад станції Ясинувата в 2025 році

Та й сама будівля станції, яка була капітально відреставрована на початку 2000-х років вже вимагає нової реставрації. Та вочевидь окупаційна влада обирає концерти замість ремонтів.

Концерт до Дня залізничника на вокзалі в Ясинуватій в 2025 році
Концерт до Дня залізничника на вокзалі в Ясинуватій в 2025 році
Концерт до Дня залізничника на вокзалі в Ясинуватій в 2025 році
Стільці ж - досі ті самі, що були роки тому

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав головний вокзал Донеччини — центральна станція в Донецьку. Він був менш оригінальний, ніж у Ясинуватій, але масштабніший.

