У Ясинуватій був найважливіший залізничний вузол Донбасу: як тепер він виглядає в окупації (фото)

Станція Ясинувата пережила дореволюційні часи, Другу світову війну і радянську розбудову, але зараз перебуває під окупацією

Місто Ясинувата перебуває під контролем російських окупантів з 2014 року. Колись це був величезний транспортний вузол, у Ясинуватій був не тільки пасажирський вокзал, куди їхали потяги з Києва, Москви та Донецька, а й сортувальна частина в промисловому районі. Вона загалом налічувала понад 70 колій загальною протяжністю близько 147 кілометрів. Зараз від колишньої слави мало що залишилось. На путях іржавіють покинуті вагони.

Мережа колій в Ясинуватій раніше забезпечувала логістику Донеччини

Транспортний хаб Ясинуватої в 2020 році

Історія станції Ясинувата

Станцію в Ясинуватій побудували ще в дореволюційні часи. Друга світова війна зруйнувала стару будівлю вокзалу, але частина споруд збереглись.

Дореволюційна станція Ясинувата

Натомість в СРСР звели нову станцію і на диво — не бетонну коробку, а вельми гарну "Ясинувату-Пасажирську". В часи СРСР та до 2014 року звідси ледь не кожні пів години їздили потяги чи електрички на Донецьк.

Станція Ясинувата до 2014 року

Всередині станція нагадувала вокзали Харкова та Львова

У 2014 році після окупації Ясинуватої станція переживала не найкращі часи. Частина вікон була вибита, а російські найманці розвішали свої плакати.

Станція Ясинувата в 2014 році

Сьогодення станції Ясинувата в окупації

З того часу минуло 11 років. Станція більше не є одним з найбільших транспортних хабів України. Натомість за день тут проїжджає усього 12 потягів та електричок.

Розклад станції Ясинувата в 2025 році

Та й сама будівля станції, яка була капітально відреставрована на початку 2000-х років вже вимагає нової реставрації. Та вочевидь окупаційна влада обирає концерти замість ремонтів.

Концерт до Дня залізничника на вокзалі в Ясинуватій в 2025 році

Стільці ж - досі ті самі, що були роки тому

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав головний вокзал Донеччини — центральна станція в Донецьку. Він був менш оригінальний, ніж у Ясинуватій, але масштабніший.