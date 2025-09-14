На Київщині пролунали загадкові вибухи: є постраждалі та великі перебої з рухом поїздів

Внаслідок вибухів є постраждалі — у трьох жінок трапилася гостра реакція на стрес

У ніч на 14 вересня на Київщині пролунали загадкові вибухи. У цей момент повітряна тривога не оголошувалась. Після вибухів "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів.

Пригоду вже підтвердили влада. Вони розповіли подробиці.

В ОВА повідомили, що надзвичайна подія сталася на залізничній інфраструктурі у Фастівському районі.

"Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків — Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.", — йдеться в повідомленні ОВА.

Також відомо, що внаслідок вибухів є постраждалі — три жінки отримали гостру реакцію на стрес.

"Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у поїзді до столиці", — зазначили в ОВА.

На час відновлювальних робіт потяги далекого сполучення курсуватимуть в об’їзд пошкодженої ділянки через Миронівку чи Коростень. Це означає відхилення від графіка, проте залізничники прискорюють поїзди і працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

Оновлено: за даними джерел ZN, вибух стався нібито в районі села Калинівка через детонацію боєприпасів під час перевезення залізницею.

Рух поїздів:

Через пошкодження інфраструктури внаслідок надзвичайної ситуації зранку можливі ускладнення руху приміських поїздів Київщини.

Мова про ділянки Київ — Фастів, Київ — Миронівка, Київ — Коростень.

Зокрема, поїзд № 23 Київ — Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.

Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ — Кам’янець-Подільський, 141/143 Суми, Чернігів — Рахів та 21/103 Краматорськ, Харків — Львів.

Поїзд №73 Харків — Перемишль також вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Поїзд буде пришвидшено, втім очікувана затримка — не менше 4 годин.

Також було організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі.

Затримки:

Цієї доби призначаються приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка:

№6101 Київ-Пас (приміський вокзал) — Боярка (відправлення 5:10, прибуття 5:40)

№6102 Боярка — Київ-Пас (прим) (відправлення 5:50, прибуття 6:20)

№6103 Київ-Пас (прим) – Боярка (відправлення 6:30, прибуття 7:00)

№6106 Боярка — Київ-Пас (прим) (відправлення 7:20 прибуття 7:50)

№6109 Київ-Пас (прим) — Боярка (відправлення 8:05, прибуття 8:35)

№6110 Боярка — Київ-Пас (прим) (відправлення 8:45, прибуття 9:15)

№6113 Київ-Пас (прим) — Боярка (відправлення 9:30, прибуття 10:00)

№6112 Боярка — Київ-Пас (прим) (відправлення 10:10, прибуття 10:40)

Скасування потягів

Цієї доби також скасовано низку приміських на регіональних рейсів Київщини:

№6001, №6005, №6007 Київ — Фастів

№6003 Київ — Козятин

№6009, №6702 Київ – Миронівка

№6041 Київ — Васильків-Центр

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів — Київ

№6540 Фастів — Святошин

№6042 та №6046 Васильків-Центр — Київ

№6906 Київ — Ніжин

№6917 Ніжин — Київ

№6235 Миронівка — Фастів

Обмежено маршрути:

№895 Конотоп — Фастів матиме маршрут Конотоп — Київ

№892 Фастів — Славутич матиме маршрут Київ-Славутич

№6004 та №6006 Фастів — Київ матимуть маршрут Фастів — Мотовилівка

