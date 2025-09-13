Росія знову направила дрони до країни НАТО: у містах оголосили тривогу

Росія знову перевіряє ППО країн НАТО

Через черговий наліт російських дронів на Україну, у Польщі підняли в повітря авіацію. Крім того, відомо, що один із БПЛА залетів до Румунії.

Як повідомив прем’єр Польщі Дональд Туск, через атаку наземні розрахунки сил ППО приведені у стан найвищої бойової готовності. Крім того, у повітря підняли авіацію НАТО.

Водночас моніторингові канали інформують, що аеропорт Любліна закривали через загрозу атаки дронів. В цей час дрони знаходилися над територією Волинської області.

Повідомлення Туска

Моніторингові групи також повідомили, що один із дронів через Одеську область відлетів до Румунії, проте пізніше з’явилися повідомлення про те, що там його і збили.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 10 вересня росіяни здійснили масовий обстріл України, а близько двадцяти дронів відлетіли на територію Польщі. Вони встигли пролетіти близько 50 кілометрів, перш ніж їх почали збивати.

Після цього на Заході розпочалася серйозна дискусія щодо того, чи готове НАТО відбивати подібні атаки, а також чи є в нього достатньо рішучості робити це.

Нагадаємо, Росія після атаки спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.