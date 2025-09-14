В Киевской области прогремели загадочные взрывы: есть пострадавшие и большие перебои с движением поездов

В результате взрывов есть пострадавшие — у трех женщин случилась острая реакция на стресс

В ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели загадочные взрывы. В этот момент воздушная тревога не объявлялась. После взрывов "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов.

Происшествие уже подтвердили власти. Они рассказали подробности.

В ОВА сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожной инфраструктуре в Фастовском районе.

"Организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков — Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальную часть позже — поездом, который отправился дальше по измененному маршруту", — говорится в сообщении ОВА.

Также известно, что в результате взрывов есть пострадавшие — у трех женщин случилась острая реакция на стресс.

"Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", — отметили в ОВА.

На время восстановительных работ поезда дальнего сообщения будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем, железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.

Обновлено: по данным источников ZN, взрыв произошел якобы в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге.

Движение поездов:

Из-за повреждения инфраструктуры в результате чрезвычайной ситуации утром возможны осложнения движения пригородных поездов Киевщины.

Речь об участках Киев — Фастов, Киев — Мироновка, Киев — Коростень.

В частности, поезд № 23 Киев — Хелм уже следует измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев заберет наш поезд 31 с последующей пересадкой.

Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев — Каменец-Подольский, 141/143 Сумы, Чернигов — Рахов и 21/103 Краматорск, Харьков — Львов.

Поезд №73 Харьков — Перемышль также отправился измененным маршрутом через Киев и Коростень. Поезд будет ускорен, впрочем ожидаемая задержка — не менее 4 часов.

Также было организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья.

Задержки поездов:

В эти сутки назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:

№6101 Киев-Пас (пригородный вокзал) — Боярка (отправление 5:10, прибытие 5:40)

№6102 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 5:50, прибытие 6:20)

№6103 Киев-Пасс (прим) — Боярка (отправление 6:30, прибытие 7:00)

№6106 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 7:20 прибытие 7:50)

№6109 Киев-Пас (прим) — Боярка (отправление 8:05, прибытие 8:35)

№6110 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 8:45, прибытие 9:15)

№6113 Киев-Пасс (прим) — Боярка (отправление 9:30, прибытие 10:00)

№6112 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 10:10, прибытие 10:40)

Отмена поездов

В эти сутки также отменен ряд пригородных и региональных рейсов Киевщины:

№6001, №6005, №6007 Киев — Фастов

№6003 Киев — Казатин

№6009, №6702 Киев — Мироновка

№6041 Киев — Васильков-Центр

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов — Киев

№6540 Фастов — Святошин

№6042 и №6046 Васильков-Центр — Киев

№6906 Киев — Нежин

№6917 Нежин — Киев

№6235 Мироновка — Фастов

Ограничены маршруты:

№895 Конотоп — Фастов будет иметь маршрут Конотоп — Киев

№892 Фастов — Славутич будет иметь маршрут Киев-Славутич

№6004 и №6006 Фастов — Киев будет иметь маршрут Фастов — Мотовиловка

Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон снова залетел в страну НАТО.