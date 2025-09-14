В Киевской области прогремели загадочные взрывы: есть пострадавшие и большие перебои с движением поездов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 761
В результате взрывов есть пострадавшие — у трех женщин случилась острая реакция на стресс
В ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели загадочные взрывы. В этот момент воздушная тревога не объявлялась. После взрывов "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов.
Происшествие уже подтвердили власти. Они рассказали подробности.
В ОВА сообщили, что чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожной инфраструктуре в Фастовском районе.
"Организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков — Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальную часть позже — поездом, который отправился дальше по измененному маршруту", — говорится в сообщении ОВА.
Также известно, что в результате взрывов есть пострадавшие — у трех женщин случилась острая реакция на стресс.
"Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", — отметили в ОВА.
На время восстановительных работ поезда дальнего сообщения будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем, железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.
Обновлено: по данным источников ZN, взрыв произошел якобы в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге.
Движение поездов:
Из-за повреждения инфраструктуры в результате чрезвычайной ситуации утром возможны осложнения движения пригородных поездов Киевщины.
Речь об участках Киев — Фастов, Киев — Мироновка, Киев — Коростень.
В частности, поезд № 23 Киев — Хелм уже следует измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев заберет наш поезд 31 с последующей пересадкой.
Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев — Каменец-Подольский, 141/143 Сумы, Чернигов — Рахов и 21/103 Краматорск, Харьков — Львов.
Поезд №73 Харьков — Перемышль также отправился измененным маршрутом через Киев и Коростень. Поезд будет ускорен, впрочем ожидаемая задержка — не менее 4 часов.
Также было организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья.
Задержки поездов:
В эти сутки назначаются пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка:
- №6101 Киев-Пас (пригородный вокзал) — Боярка (отправление 5:10, прибытие 5:40)
- №6102 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 5:50, прибытие 6:20)
- №6103 Киев-Пасс (прим) — Боярка (отправление 6:30, прибытие 7:00)
- №6106 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 7:20 прибытие 7:50)
- №6109 Киев-Пас (прим) — Боярка (отправление 8:05, прибытие 8:35)
- №6110 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 8:45, прибытие 9:15)
- №6113 Киев-Пасс (прим) — Боярка (отправление 9:30, прибытие 10:00)
- №6112 Боярка — Киев-Пас (прим) (отправление 10:10, прибытие 10:40)
Отмена поездов
В эти сутки также отменен ряд пригородных и региональных рейсов Киевщины:
- №6001, №6005, №6007 Киев — Фастов
- №6003 Киев — Казатин
- №6009, №6702 Киев — Мироновка
- №6041 Киев — Васильков-Центр
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастов — Киев
- №6540 Фастов — Святошин
- №6042 и №6046 Васильков-Центр — Киев
- №6906 Киев — Нежин
- №6917 Нежин — Киев
- №6235 Мироновка — Фастов
Ограничены маршруты:
- №895 Конотоп — Фастов будет иметь маршрут Конотоп — Киев
- №892 Фастов — Славутич будет иметь маршрут Киев-Славутич
- №6004 и №6006 Фастов — Киев будет иметь маршрут Фастов — Мотовиловка
Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон снова залетел в страну НАТО.