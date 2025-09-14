"Річні роботи пішли нанівець": експерт попередив про загрозу після удару по Трипільській ТЕС

Атака на Трипільську ТЕС — це не лише матеріальні втрати, а й серйозний сигнал для енергетичної безпеки України

Трипільська теплоелектростанція на Київщині 8 вересня зазнала масованого удару російських безпілотників. Експерти підкреслюють, що ця атака повністю перекреслила річну роботу з відновлення об'єкта.

Про це в етері "КИЇВ 24" повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк. За його словами, під час атаки Трипільська ТЕС отримала 19 прямих влучань дронів типу "Шахед".

Внаслідок цього, як зазначив спікер, усі річні відновлювальні роботи, що тривали на станції протягом останнього року, були фактично знищені.

"Ми, як представники влади та енергетики, готуємося до різних сценаріїв і робимо те, що можливо, — зазначив Нагорняк. — Але найголовніше — це усвідомлювати, що будь-які захисні споруди чи підготовка без належної повітряної оборони нічого не варті. Ми можемо щось забезпечити та частково захистити, але приклад останнього недільного удару показав: прилетіло 19 "Шахедів"".

Депутат наголосив, що напад став показовим для всієї країни. Навіть при найкращих підготовчих роботах, відсутність ефективних систем протиповітряної оборони робить критичні об'єкти енергетики вразливими.

Він зазначив, що атака на Трипільську ТЕС — це не лише матеріальні втрати, а й серйозний сигнал для енергетичної безпеки України. Річні плани з модернізації та ремонту були зруйновані, а відновлення об'єкта тепер вимагатиме більше часу й ресурсів. "Ті відновлені роботи пішли всі, скажімо так, нанівець", — підкреслив член комітету Верховної Ради з питань енергетики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 8 вересня під атакою Росії опинилася критична інфраструктура — Трипільська теплоелектростанція. Це спричинило короткочасне знеструмлення, проте енергопостачання згодом було відновлено.