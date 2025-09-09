Для деяких українців через звірства Росії змінять порядок виплат пенсій: на що та кому чекати

9 вересня, у день обстрілу, загинуло понд 20 людей, серед постраждалих — зокрема, працівники "Укрпошти"

У прифронтових районах України змінять порядок виплати пенсій через небезпеку для населення та працівників пошти. Відповідне рішення ухвалено після обстрілу мобільного пункту видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. І хоча авто з грошима зазвичай розміщують у захищених місцях, ймовірно, координати пункту потрапили до ворога, що й стало причиною трагедії.

Після цієї атаки РФ місцева влада разом із "Укрпоштою" домовилася змінити порядок виплати пенсій для деяких українців у прифронтових регіонах. Деталі нових процедур наразі не розголошуються, проте вони спрямовані на створення безпеки населення та продовження надання соціальних виплат.

Обстріл Ярової — що відомо

9 вересня вдень на території селища пролунали вибухи. Росіяни поцілили авіабомбою в мобільний пункт одного з поштових перевізників саме під час проведення виплат. На момент атаки там перебували цивільні особи, які отримували пенсії. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинуло 23 людини, ще 18 — дістали поранення. Серед жертв — місцеві пенсіонери та працівники "Укрпошти".

