"Годовые работы пошли насмарку": эксперт предупредил об угрозе после удара по Трипольской ТЭС

Атака на Трипольскую ТЭС – это не только материальные потери, но и серьезный сигнал для энергетической безопасности Украины

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области 8 сентября потерпела массированный удар российских беспилотников. Эксперты подчеркивают, что эта атака полностью перечеркнула годовую работу по восстановлению объекта.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк. По его словам, во время атаки Трипольская ТЭС получила 19 прямых попаданий дронов типа "Шахед".

В результате этого, как отметил спикер, все годовые восстановительные работы, продолжавшиеся на станции в течение последнего года, были фактически уничтожены.

"Мы, как представители власти и энергетики, готовимся к различным сценариям и делаем то, что возможно, — отметил Нагорняк. — Но самое главное — это осознавать, что любые защитные сооружения или подготовка без надлежащей воздушной обороны ничего не стоят. Мы можем что-то обеспечить и частично защитить, но пример последнего воскресного удара показал: прилетело 19 "Шахедов"".

Депутат подчеркнул, что нападение стало показательным для всей страны. Даже при лучших подготовительных работах отсутствие эффективных систем противовоздушной обороны делает критические объекты энергетики уязвимыми.

Он отметил, что атака на Трипольскую ТЭС это не только материальные потери, но и серьезный сигнал для энергетической безопасности Украины. Годовые планы по модернизации и ремонту были разрушены, а восстановление объекта теперь потребует больше времени и ресурсов. "Те восстановленные работы пошли все, скажем так, насмарку", — подчеркнул член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 8 сентября под атакой России оказалась критическая инфраструктура — Трипольская теплоэлектростанция. Это привело к кратковременному обесточению, однако энергоснабжение впоследствии было возобновлено.