Важка зима без тепла і світла? Ексміністр не потішив прогнозами на опалювальний сезон

Є спосіб мінімізувати наслідки російських атак

Осінньо-зимовий період 2025-2026 року може бути досить складний для України. Адже удари по енергетичній інфраструктурі, об'єктах газопостачання внесуть свої корективи.

Про це розповів колишній міністр енергетики Юрій Продан в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, Росія може почати атаки на об'єкти теплопостачання міст, що стане випробуванням для Українських систем.

Продан каже, що коли теплопостачання відсутнє, треба якомога швидше спускати воду з батарей, аби вони не лопнули та не було аварій. Однак чи готується до цього місцева влада та комунальники експосадовцю невідомо.

Він наголосив, що фізично захистити усі масштабні об'єкти енергетики неможливо. Адже йдеться про трансформатори, гідроелектростанції та інші вразливі елементи, які не можна сховати під землю. Але спосіб мінімізувати наслідки російських атак є — це ефективна протиповітряна оборона у ключових точках.

Наразі, на думку Продана, українська енергетика відновилась десь на 50% після масованих ударів у 2024. Але втрати ще є і вони можуть бути досить відчутними взимку, впливаючи на електро- та теплопостачанням.

"Треба готуватися, знаєте, не до минулої зими, а до гіршої. Мені здається, я не хочу сказати, що будуть там блекаути, але я вважаю, що ситуація буде гірша, ніж в минулу зиму. Наші люди вже знають, як готуватись, це треба повторювати. Бажано було б, звісно, якщо є можливість кудись виїхати, там, де за межі великих міст, там, де є дрова і пічка", — наголосив Юрій Продан.

