Фронт лишився без Starlink? Де стався збій і що каже компанія (фото)

Зафіксовано глобальний збій на SpaceX

У понеділок, 15 вересня, було зафіксовано масштабний збій роботи супутникового інтернету Starlink. Він торкнувся і українських військових на фронті.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"). Сайт компанії вже підтвердив цей збій.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту", — написав Бровді.

UPD: "Мадяр" повідомив, що зв'язок Starlink поступово відновлюється. За його словами, повторився глобальний збій на SpaceX.

Водночас у компаній наголосили, що стався збій обслуговування. Наразі з'ясовуються причина цього інциденту, а команда намагається якомога швидше відновити роботу.

У коментарях користувачі додали, що Starlink не працює по всьому світу навіть у Канаді. Дехто вже опублікував відповідні фото. Однак були повідомлення, що нібито роботу вже відновлено, подекуди Starlink працює без збою.

"Телеграф" перевірив на порталі Downdetector дані по Starlink, зафіксовано десятки тисяч скарг про збій. Перші повідомлення почали надходити після 7 ранку.

Дані з Downdetector про збій Starlink

Нагадаємо, що це не перший подібний збій у роботі Starlink. Адже 24 липня у всьому світі заявили про збій роботи Starlink, зокрема і по всій лінії фронту. Така ж проблема була і 18 серпня 2025.

Зазвичай збій тривав пару годин, а у компанії казали, що він пов'язаний з порушення роботи ключового внутрішнього програмного забезпечення, що керує роботою основної мережі.

