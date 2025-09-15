Протер очі? Трамп вперше за довгий час назвав Росію агресором - ЗМІ

Президент США назвав втрати обох сторін на фронті за тиждень

Дональд Трамп, президент США, вперше за довгий час назвав Росії агресором у війні з Україною. Голова Білого дому сподівався, що укладення мирного договору між Києвом та Москвою буде "легким".

Про це пише Politico, посилаючись на слова Трампа. Зазначається, що цією заявою він продемонстрував посилення позиції Вашингтона щодо Москви.

Президент США коментуючи втрати українських та російських військ за останній тиждень наголосив, що загинуло 8 тисяч військових з обох країни. За його словами, "агресор" втрачає набагато більше, ніж здається.

"Більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", — сказав Трамп.

Згодом він додав, що зупинив сім воєн на посту президента і сподівався, що з Україною та Росією "буде легко". Трамп переконаний, що президент України Володимир Зеленський і очільник Росії Володимир Путін ненавидять один одного, тому йому треба говорити з ними самостійно.

"Вони (Зеленський та Путін — ред.) так ненавидять один одного, що не можуть дихати", — додав Трамп.

Нагадаємо, що у США досить довго відмовлялись називати Росію агресором. Так, у лютому на саміті G7 Білий дім виступив проти відповідних заяв. Ба більше, у квітні 2025 Трамп звинуватив Україну у війні: "Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет".

