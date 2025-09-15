В Покровске инфильтрация россиян, Сырский меняет командиров: ситуация на фронте и планы РФ

Армия России продолжает продвигаться под Покровском и на других участках фронта. Мониторинги сообщают о все новых оккупированных территориях.

"Телеграф" разобрался в том, что прямо сейчас происходит на фронте.

Россия продвигается на фронте: какие территории враг смог захватить за последние дни

Покровск

Согласно данным за последние сутки, российская армия смогла продвинуться еще немного на покровском направлении. Эксперты утверждают о новых продвижения прямо в населенном пункте Зверовое. Это село находится на юго-западе от Покровска.

13 сентября - бои под Покровском

14 сентября - бои под Покровском

Также между Зверовым и Покровском была увеличена так называемая серая зона — территории, которые достоверно не контролирует ни одна сторона.

Главная цель — Покровск: что происходит вокруг города прямо сейчас

Спикер ОСУВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский в комментарии "Телеграфу" объяснил, что оборона Покровска сейчас проходит по условной линии — Зверово — Шевченко — Чунышено.

Линия — Зверово — Шевченко — Чунышино

"Там очень героически ребята стоят, держатся, и они там ежедневно убивают где-то до 30 оккупантов, пытающихся зайти в Покровск. Ежедневно", — рассказал собеседник.

Однако, подчеркивает он, есть еще группы, которые инфильтрируются в Покровск.

"Главная цель зайти и пробраться сам в Покровск. Но там их ждут антидеверсионные группы. Уже были операции по зачистке самого города Покровска в июле и начале августа. Населенный пункт был полностью защичен. А теперь вот новые группы туда заходят… Все равно они просачиваются. Россияне на линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации, протяженностью 87 километров, сосредоточили около 100 тысяч солдат. Каждый метр контролировать невозможно", — объяснил он.

Как обстоит ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях

Сообщается о заходе российских войск в Днепропетровскую область на еще одном участке — около Ивановки, перейдя через реку Волчья.

Ивановка

Запорожская область

Также OSINT-аналитики сообщают, что РФ продвинулась на востоке Запорожской области. Движение зафиксировано восточнее от Гуляйполя

Продвижение РФ в Запорожской области

Что задумали Россияне: реальны ли хотелки Путина

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал, что Покровское направление на сегодняшний день остается самым приоритетным для врага, о чем свидетельствует появление там подразделений морской пехоты, переброшенных из Сумщины.

"Мы помним дедлайны, что до Нового года Покровск должен был быть оккупирован россиянами. И помним 15-ю мотострелковую бригаду ВС РФ, которая была "заточена" на городские бои в Покровске. Она "стерлась" в полях под Покровском и не выполнила своих задач. Даже не приступила к городским боям", — говорит военный журналист.

Он объяснил, что активными действиями враг пытается завязать городские бои в Покровске, чтобы осенне-зимний период провести в населённом пункте. И хотя эти бои могут быть затяжными, лучше зимовать в таких условиях, даже боевых, фронтовых, чем делать это в чистом поле, где ты как на ладони.

Сырский рубит головы: почему увольняют командующих

Силы обороны прикладывают максимальные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако без кадровых решений не обходиться.

15 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение снять двух командующих корпусами. По данным Украинской правды, это произошло якобы из-за потери позиций в зоне ответственности данных подразделений.

Речь идет о главе 17-го корпуса Владимире Силенко и 20-го Максиме Китугине.

Как объясняют источники издания, 17-й корпус находится в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни.

20-й корпус расположился на границе Донецкой и Днепропетровской областях, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

