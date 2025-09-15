Кладовище та квіти за мільйони: як місто недалеко від фронту витрачає державні кошти під обстрілами

Найдорожчим виявився ремонт кладовища в Балаклії

Балаклія, місто в Харківській області, було звільнено на другий день після початку Слобожанського контрнаступу, 8 вересня 2022 року. Зараз населений пункт знаходиться за 60 кілометрів від лінії фронту, через нього під час кожної повітряної атаки пролітають ворожі безпілотники. Попри небезпеку, в громаді проживає близько 30 тисяч людей.

"Сьогодні Балаклія відроджується. Відбудовуються будинки, школи, лікарня. Попри нові удари ворога, місто живе і стає сильнішим — завдяки вам, дорогі жителі, вашій праці, взаємопідтримці й вірі", – пише очільник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

І місто дійсно змінюється: у центр населеного пункту оновили дорожню розмітку – виникли велодоріжки, парковки, острівки безпеки та деленіатори. За словами військових, які надіслали ці кадри, ці зміни з’явилися всього з вражаючою швидкістю – всього за три тижні.

"Телеграфу" стало цікаво, які тендери наразі публікують міські органи влади та на що витрачаються кошти на Харківщині, де всього за 60 кілометрів триває наступ росіян.

Дорожня розмітка та переходи за 1,45 мільйона

15 серпня оголосили закупівлю на послуги з нанесення дорожньої розмітки та пішохідних переходів. Очікувана вартість — 1,45 млн грн.

Приватний підприємець Юрій Бичук подав пропозицію на 1 419 741,85 грн і став переможцем. Він також керує ТОВ "Дорожні рішення", створеним наприкінці 2024 року зі статутним капіталом 122 тис. грн.

Тротуар за майже 1,5 мільйона гривень

4 серпня Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області уклало договір на капітальний ремонт тротуару на площі Тараса Шевченка біля будинку 11Б. Очікувана вартість робіт становила понад 1,4 мільйона гривень, саме у цю суму з ПДВ і було оцінено підсумкову договірну ціну.

Площа ім. Шевченка у Балаклії, Харьківська область. Фото: Vladyslav Sodel

Підряд отримало харківське ТОВ "Даміріс", засноване у 2011 році та зареєстроване на вулиці Новгородській. Керівником підприємства є Вітренко Віталій Валентинович. Статутний капітал компанії складає 100 тисяч гривень.

У кошторисі закладено понад мільйон гривень прямих витрат, з яких понад 929 тисяч припадає на матеріали, 102 тисячі — на оплату праці будівельників, а майже 57 тисяч — на використання техніки. Додатково у витрати включені загальновиробничі статті на 65 тисяч гривень, адміністративні витрати у розмірі 6,8 тисячі та прибуток підрядника, що склав 13,5 тисячі гривень.

Кошторис тендеру щодо капітального ремонту тротуару в Балаклії

Разом із податком на додану вартість у сумі 234,8 тисячі гривень остаточна вартість робіт з капітального ремонту тротуару була зафіксована на рівні 1 409 102,70 гривні.

Кладовище за 7 мільйонів ремонтуватиме ТОВ з тримісячною історією

Масштабний тендер стосувався ремонту міського кладовища на провулку Шосейному. Планується облаштування меморіальної зони для вшанування Героїв. Очікувана вартість робіт — понад 7,03 млн грн.

Фінансування проєкту розділили на два етапи. У 2025 році планують витратити 2,4 млн грн на перший етап робіт із благоустрою кладовища. Другий етап заплановано на 2026 рік — ще 4,62 млн грн. Обидва етапи фінансуються з місцевого бюджету, а загальна сума витрат складе 7,02 млн грн.

Переможцем тендеру стало ТОВ "БК Міраж", яке запропонувало виконати роботи за 7,02 млн грн, без зниження від очікуваної вартості.

Ключова деталь цієї закупівлі — сама компанія. "БК Міраж" була зареєстрована зовсім нещодавно — 15 травня 2025 року, тобто всього три місяці тому. Засновником і керівником виступає Олександр Козел. Статутний капітал фірми складає лише 10 тисяч гривень, але саме їй довірили підряд майже на 7 мільйонів бюджетних коштів.

ТОВ БК "Міраж" на сайті YouControl

Квіти-однолітки за 40 тисяч гривень

8 липня управління ЖКГ оголосило закупівлю послуг із садіння однолітніх квітників. Очікувана вартість склала 39 430,97 грн з ПДВ. Роботи мали завершити до кінця липня.

Переможцем став комунальний "Балаклійський Житлокомунсервіс". Основна частина кошторису — зарплата працівників (понад 17,2 тис. грн), нарахування на неї (3,7 тис.), адміністративні витрати (6,3 тис.). Вартість без податків склала 32,8 тис. грн, до якої додали 20% планових накопичень і ПДВ. У підсумку контракт підписали на 39 430,97 грн.

Ремонт дороги проводить ТОВ, за яким слідкують антикорупціонери

У тому ж липні 2025 провели закупівлю на поточний ремонт дороги по вулиці Вінницькій. Очікувана вартість робіт становила 385 тис. грн із ПДВ, а остаточна пропозиція переможця — компанії ТОВ "Легіонбуд" — склала 382,48 тис. грн.

Вулиця Вінницька у Балаклії, GoogleMaps

Документи розкривають, що йдеться про дрібний ремонт дорожнього полотна: відсипання та вирівнювання основи, укладання нових шарів асфальтобетону та ліквідацію ямковості. Згідно з підписаним договором, вартість матеріалів — понад 228 тис. грн, заробітна плата робітників разом із нарахуваннями складає трохи більш як 44 тис. грн.

"Легіонбуд", зареєстрований у Чугуєві в 2019 році, має статутний капітал 1 млн грн і очолюється Юрієм Полянським. Компанія неодноразово згадувалася в матеріалах ГО "Харківський антикорупційний центр". У 2025 році активісти заявляли, що під час ремонту укриття в Чугуєві "Легіонбуд" завищив ціни у 3-7 разів, через що переплата могла сягнути понад 595 тис. грн. Суд зобов’язав поліцію внести відомості до ЄРДР.

ХАЦ про ТОВ "Легіонбуд"

Чотири тендери з одним переможцем

Балаклійська міськрада також оголосила тендер на ремонт скейтодрому в Молодіжному сквері. Очікувана вартість — 403,5 тис. грн. Переможцем став ФОП Олексій Чумаченко, місцевий підприємець, зареєстрований з 2001 року. Його пропозиція повністю збіглася з очікуваною сумою — 403 583,13 грн.

У кошторисі: матеріали (217 тис. грн), зарплати (72 тис.), техніка (30 тис.), а також накладні витрати, податки й збори.

Той же підприємець виграв ще три тендери на ремонт зупинок громадського транспорту:

по вул. Вінницькій — 155,2 тис. грн,

по вул. Перемоги — 149,1 тис. грн,

по вул. Соборній — 221,98 тис. грн.

У всіх випадках його пропозиції повністю збіглися з очікуваними цінами.

"Телеграф" звернувся за коментарем до міської ради з приводу зазначених тендерів та наразі очікує на відповідь.

