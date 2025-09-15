Маскуються як можуть. Росіяни вдалися до нових хитрощів на фронті (фото-доказ)

Окупанти роблять усе, аби уникнути ударів українських БПЛА

Російські окупанти вчергове вдались до нових хитрощів на фронті. Тепер вони доставляють свої резерви на передову в авто екстрених служб.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, наразі росіяни почали використовувати транспорт аварійної газової служби не за призначенням.

На окупованих територіях вони використовують ці авто для перевезення своїх військ у бік фронту. Це підтверджує і опубліковане фото, на якому видно, як біля відповідної машини стоять військові. Ймовірніше фото зроблене у Маріуполі, однак достеменно це не відомо.

Росіяни використовують авто газової служби на фронті

Андрющенко додає, що за результатами спостереження та оцінки таким чином доставляють на передову російські підрозділи БПЛА. Це досить хитрий крок, аби уникнути ударів української армії.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли росіяни використовують цивільну техніку чи схожу тактику на фронті. Адже вже відомо чимало випадків, коли окупанти штурмували певний напрямок на мотоциклах. До того ж використання окупантами дронів змушує українську сторону вдаватись до відповідних кроків. Так, до прикладу, на в’їзді до Краматорська встановили протидронові сітки, адже значна частина доріг до Краматорська та Слов’янська під загрозою ударів БПЛА.

Протидронова сітка на в’їзді до Краматорська. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

