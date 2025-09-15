Лето окончательно закончилось: когда в Украине испортится погода

Какой будет погода в средине сентября

Хотя на календаре уже осень, но погода в Украине больше напоминала конец лета. Однако наслаждаться последним теплом года осталось недолго и уже со среды придет похолодание.

Такой прогноз дал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в период с 17 по 20 сентября по всей Украине стоит ожидать существенного изменения погодных условий — придут дожди, что повлечет за собой падение температуры воздуха.

С 19-го числа также стоит ждать активации циклонов, которые откроют путь для холодного воздуха из Европы. Из-за этого днем можно ждать +15…+21 градус по Цельсию, а по ночам +5…+12.

Значительные дожди пройдут в Украине в период с 17 по 19 сентября. Местами возможны грозы, которые будут сопровождаться порывчатым ветром.

Как видно на картах Укргидрометцентра, дожди сначала придут в западную часть страны, но потом перекочуют на восток. При этом на юго-западе в некоторые периоды возможны ливни.

Погода 17 сентября

Погода 18 сентября

Как сообщалось ранее, по данным синоптиков, в средине сентября в некоторых украинских областях возможны даже штормы.