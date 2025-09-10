Серйозні погодні катаклізми чекають Україну у вересні. Коли різко похолодає?

Метеоролог попереджає про різке похолодання та інші погодні гойдалки уже в вересні

Вересень в Україні розпочався з теплої та сонячної погоди, яка нагадує більше про літні дні, аніж про початок осені. Проте метеорологи попереджають про кардинальні зміни у погодних умовах, які очікують українців уже в середині місяця. Як складатимуться погодні умови найближчими тижнями, читайте у матеріалі.

Перша декада (1-10 вересня) цього року видалася на території України теплою із середніми відхиленнями температури від норми на 1 – 4 °С. При цьому максимальні показники денної температури досягали +30…+35 °С. Опадів випало небагато і розподілялися вони дуже нерівномірно. Проте місцями спостерігалися сильні зливи, шквали і навіть дрібний град. Таким чином, метеорологічне літо ще триває по всій Україні і поки що передумов до різкого переходу на осінній лад не передбачається. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич.

Метеоролог також розповів, якою буде погода у другій декаді місяця (10-20 вересня). Як стверджує Ігор Кибальчич, над більшістю країн центру, заходу та північного заходу Європи відбудеться циклонічне перетворення баричного поля, а над сходом Європи — розвиток блокуючого малорухливого антициклону. В Україні це зумовить підвищення атмосферного тиску, опадів не очікується, а температура буде в межах норми. Водночас у центрі, півдні та на заході температура буде вищою за норму на 2 – 6 °С.

Вітер буде східним та південно-східний, помірним, в окремі дні на півдні України, а також у Приазов'ї та на Донбасі можливе посилення місцями до 15 – 20 м/с.

Найвідчутніші зміни у погодних умовах відбудуться у період з 17 по 20 вересня. У цей час активність циклонів із заходу збільшиться. Через це можливі опади, а також різкі коливання атмосферного тиску та температури, причому по всій території України.

Вночі в період з 11 по 18 вересня температура повітря складатиме від 9 до 14 градусів Цельсія, на півдні біля морів — від 15 до 20. Вдень буде комфортна температура — від 22 до 29 градусів за Цельсієм.

19-20 вересня очікується активізація циклонів, що спричинить надходження холодного повітря з Європи. Температура повітря по всій країні суттєво знизиться: вночі буде від 5 до 12 градусів за Цельсієм, вдень до +15…+21 °С. Тепліше буде на крайньому півдні країни та в Криму, куди похолодання дійде у менш вираженій формі.

Суттєві опади спостерігатимуться у період з 17 по 19 вересня. Вони поступово охоплять усі області України, місцями супроводжуватимуться грозою та поривчастим вітром, проте сильних та тривалих злив не передбачається.

На прогностичній карті представлені синоптичні умови в Європі на 19 вересня, де добре показано активний циклон над країнами Балтії, який принесе в Україну похолодання та ймовірний початок метеорологічної осені. Зеленим кольором виділені зони опадів:

Синоптична карта опадів 19 вересня

