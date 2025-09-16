"Зустрілися відьма з відьмаком": активістка та чиновник ледь не побилися через свічку і насмішили мережу (відео)

Ситуація ледь не вийшла з-під контролю через дрібниці

У Великій Димерці, що у Броварському районі Київської області, місцева активістка мало не побилась із чиновником через запалену свічку. У мережі вже задумалися про її зв’язки із "нечистою силою".

Відповідним відео поділився користувач TikTok ikan.lele761. На кадрах помітно, що відома у селі активістка Ірина Лимаренко влаштувала конфлікт із заступником сільського голови Олександром Куценком.

Жінка поскаржилася на свічку і вимагала її згасити, аргументувавши це тим, що в неї алергія. Чиновник це робити відмовився, після чого активістка спробувала це зробити своїми руками.

Хоча пристрасті раптово та небезпечно розжарилися, але зрештою обійшлося без кровопролиття. Лимаренко все ж таки змогла загасити вогонь, за що була прозвана "відьмою".

Хто мав рацію в цій ситуації спробували розібратися користувачі мережі, але однозначну істину встановити не вдалося. Одні порадили жінці сходити до церкви, інші зазначили, що робочий кабінет не повинен ставати місцем для прояву релігійності.

Знайшлися й ті, хто розіграв карту "Ні, ти" та оголосив чиновника відьмаком. Але інші ж зазначили, що вся ця сцена і коментарі пахнуть середньовіччям.

Інквізиція поспішає на допомогу

Відьми також люди

