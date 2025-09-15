"Матроскін перевіряє свою продукцію": кіт у магазині підірвав TikTok кумедною поведінкою (відео)

Глядачі активно коментували відео, переважно жартуючи

Коти завжди люблять опинятися там, де їм зручно, а ще частенько стають зірками соцмереж. Так, нещодавно один із хвостатих облюбував прилавок із сирною продукцією.

Ролик опублікували в TikTok. Сіро-білий котик невинно дивився на чоловіка, який акуратно зняв його з полиці.

Креативний монтажер додав смішний звук до відео, що зробило його ще більш кумедним.

Глядачі активно коментували відео, переважно жартуючи. Один із користувачів написав: "Я все розумію, але так не можна…", інші звертали увагу на гігієнічні норми та зазначали, що після такого доведеться все прибирати.

Що пишуть під відео

Дехто креативно підкреслив: "Матроскін перевіряє свою продукцію", а хтось із сарказмом запитував: "Сира кішка? Хто це взагалі купить?".

Користувачі також милувалися котом, описуючи його як маленького, беззахисного, миленького, серенького та трохи грусненького. Інші жартома висловлювали обурення через те, що його поставили на підлогу після прилавка.

Сотні тисяч вподобайок, тисячі коментарів та не менше репостів зібрало це відео з котом у мережі. Користувачі активно обговорюють поведінку пухнастого героя, а точніше — його сидіння на прилавку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові відео з кумедним котом на роутері швидко стало вірусним у соцмережах: інтернет зник, а причиною виявився пухнастий улюбленець, котрий мирно вмостився на пристрої.