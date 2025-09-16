"Польща вже підняла авіацію?": НЛО над Одесою насмішило мережу (відео)

Загадковий об’єкт помітили увечері 16 вересня

Провідні уми людства нарешті виявили доказ існування інопланетян в Одесі. Невідомий літаючий пакет повільно проплив по небу над однією з вулиць, чим здивував місцевих жителів.

Кадрами "першого контакту" поділилися місцеві telegram-канали, чим викликали хвилю жартів у мережі. Звичайно, у воєнних умовах будь-який об’єкт, що пролітає над головою, викликає стійку асоціацію з російськими дронами, проте на момент зйомки тривогу не оголошували.

Як видно на короткому ролику, НЛО повільно ширяло над деревами виблискуючи в променях західного сонця. Жінки, які знімали відео, одразу припустили, що це ніщо інше, як летюча тарілка та інопланетяни.

Експерти з уфології в коментарях мовчати звичайно ж не стали і вже запропонували безліч варіантів того, що показано на відео — від "пакета з пакетиками" та повітряного змія до корабля прибульців та малолітніх чарівників, які знову запізнилися на рейс до Гоґвортсу. Окремо користувачі поцікавилися, чи Польща вже підняла авіацію.

Мудрі інопланетяни приземлятися не стали

На тлі польотів НЛО варто звернути увагу і на відкриту підготовку до повстання машин. Вони вже практично навчилися розуміти контекст посту, до якого залишають коментарі.

Не так ми уявляли собі події "Термінатора"

Як повідомлялося раніше, днями російські дрони залетіли на територію Польщі. Українські користувачі мережі не змогли утриматися від того, щоб завалити мережу жартами та мемами з цього приводу.