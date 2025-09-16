"Встретились ведьма с ведьмаком": активистка и чиновник едва не подрались из-за свечи и насмешили сеть (видео)

Ситуация едва не вышла из-под контроля из-за мелочи

В Великой Димерке, что в Броварском районе Киевской области, местная активистка чуть не подралась с чиновником из-за зажженной свечи. В сети уже задумались о ее связях с "нечистой силой".

Соответствующим видео поделился пользователь TikTok ikan.lele761. На кадрах заметно, что известная в селе активистка Ирина Лимаренко устроила конфликт с заместителем сельского главы Александром Куценко.

Женщина пожаловалась на горящую свечу и потребовала ее потушить, аргументировав это тем, что у нее аллергия. Чиновник это делать отказался, после чего активистка попыталась это сделать своими руками.

Хотя в один момент страсти опасно накалились, но в конечном итоге обошлось без кровопролития. Лимаренко все же смогла потушить огонь, за что была прозвана "ведьмой".

Кто был прав в этой ситуации попытались разобраться пользователи сети, но однозначную истину установить не получилось. Одни посоветовали женщине сходить в церковь, а другие отметили, что рабочий кабинет не должен становиться местом для проявления религиозности.

Нашлись и те, кто разыграл карту "Нет, ты" и объявил чиновника ведьмаком. Но другие же отметили, что вся эта сцена и комментарии попахивают средневековьем.

Инквизиция спешит на подмогу

Ведьмы тоже люди

