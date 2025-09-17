Росіяни запустили по Дніпру "шахеди": що відомо про наслідки атаки (фото) - оновлено

Люди були вимушені ховатися від вибухів у підземних переходах

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері, 17 вересня. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Окрім цього, про вибухи писали журналісти "Суспільного" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

UPD: У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Наслідки уточнюються.

Атака у Дніпрі 17 вересня

Кореспондент "Телеграфу" показав фото. На кадрах помітно, як в Дніпрі виглядає небо після атаки безпілотників.

Вибух у Дніпрі

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Дніпра летять ударні безпілотники з південного та південно-західного напрямків. Офіційної інформації про вибухи в Дніпрі поки що немає.

Люди були змушені ховатися в переході через загрозу БпЛА. На кадрах помітно багато людей.

"Телеграф" також повідомляє, що у Дніпрі вибухи від роботи ППО по ворожих дронах налякали собаку і власниця його заспокоює .

Варто зазначити, що Дніпро регулярно піддається атакам різними типами ракет та дронів. Місто обстрілюють балістичними ракетами, крилатими ракетами, дронами-камікадзе та артилерією. Ці атаки спрямовані як на цивільну інфраструктуру (енергооб'єкти, житлові будинки), так і на промислові об'єкти.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі.