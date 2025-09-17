Россияне запустили по Днепру "шахеды": в городе раздавались сильные взрывы (фото)

Люди были вынуждены скрываться от взрывов в подземных переходах

Взрывы в Днепре раздались вечером, 17 сентября. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Кроме этого, о взрывах писали журналисты " Общественного " и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

UPD: В Днепровском районе в результате атаки БПЛА возникли пожары. Последствия уточняются.

Атака в Днепре 17 сентября

Корреспондент "Телеграфа" показал фото. На кадрах заметно, как в Днепре смотрится небо после атаки беспилотников.

Взрыв в Днепре

До этого воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Днепра летят ударные беспилотники с южного и юго-западного направлений. Официальной информации о взрывах в Днепре пока нет.

Люди были вынуждены прятаться в переходе из-за угрозы БПЛА. На кадрах заметно много людей.

"Телеграф" также сообщает, что в Днепре взрывы от работы ПВО по вражеским дронам испугали собаку и владелица ее успокаивает.

Стоит отметить, что Днепр регулярно подвергается атакам разными типами ракет и дронов. Город обстреливают баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией. Эти атаки направлены как на гражданскую инфраструктуру (энергообъекты, жилые дома), так и на промышленные объекты.

