Зростання ціни на світло неминуче? Скільки доведеться платити уже в наступному році

"Телеграф" вирахував прогноз зростання до 2028 року

У найближчі роки українців очікує суттєве зростання вартості електроенергії. Відповідно до прогнозу Міністерства економіки, з 2026 року ціна для побутових споживачів щороку збільшуватиметься на 10-20%.

Про це пише "Українська правда". Базовий сценарій передбачає щорічне подорожчання на 15% (±5%).

Зазначимо, що в Україні восени 2025 року діє тариф 4,32 грн/кВт·год.

"Телеграф" вирахував прогноз зростання у найближчі роки. Беремо базовий тариф за осінь-2025. Далі щороку додаємо відсоток зростання до вже нового тарифу (тобто "складні відсотки", як у банку).

Формула:

Тариф наступного року = тариф поточного року × (1 + % зростання / 100)

Сценарій +10%/рік:

2026: 4,75 грн/кВт·год

2027: 5,23 грн/кВт·год

2028: 5,75 грн/кВт·год

Базовий сценарій (+15%/рік):

2026: 4,97 грн/кВт·год

2027: 5,71 грн/кВт·год

2028: 6,57 грн/кВт·год

Сценарій +20%/рік:

2026: 5,18 грн/кВт·год

2027: 6,22 грн/кВт·год

2028: 7,47 грн/кВт·год

Якщо щороку додається +10%, то тариф у 2028 році зросте з 4,32 до 5,75 грн (+33%). Якщо щороку +20%, то у 2028-му він складе вже 7,47 грн (+73%).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НКРЕКП вдруге за літо 2025 року підняла тарифи на електроенергію для промислових споживачів, попри зауваження та аргументи бізнесу.