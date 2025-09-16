Підвищення мінімалки - подарунок, але за наш рахунок: на що зростуть ціни та хто на цьому заробить

"Телеграф" розповідає, чому на підвищенні "мінімалки" виграє лише держава, і хто насправді заплатить за це

З початку 2026 року українці отримають підвищену мінімальну заробітну плату — 8647 гривень замість нинішніх 8000. Інформація про це міститься в бюджеті на 2026 рік, який ухвалив уряд України.

"Телеграф" з'ясував, як це підвищення вплине на кишені звичайних українців, що станеться з цінами в магазинах та чому ФОПи знову будуть змушені підіймати вартість своїх послуг.

Ланцюгова реакція: чи розкрутять 647 гривень інфляційну спіраль

Збільшення мінімальної зарплати завжди запускає справжню ланцюгову реакцію у фінансовій системі країни. Найперше підвищення зазвичай торкається єдиного соціального внеску, який безпосередньо залежить від розміру мінімалки. Це означає, що роботодавці та фізичні особи-підприємці будуть змушені платити більші соціальні внески до державного бюджету.

Журналісти "Телеграфу" дізналися в експертів, чи зростуть розміри різноманітних штрафів, аліментів та соціальних допомог, які законодавчо прив'язані до мінімальної зарплати, а також чи зростуть зарплати у "бюджетників" — вчителів, лікарів, держслужбовців тощо. Чи, можливо, такі "бонуси" для економіки у стані війни не є економічно обґрунтованими, а лише намагання влади додати собі трохи плюсів напередодні виборів.

Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко пояснює справжню суть нововведення. "Зараз зростання мінімальної зарплати впливає лише на податки з ФОПів. Прямого зв'язку між збільшенням МЗП і підвищенням зарплат бюджетникам — немає", — зазначає експерт. Винятки — якщо зарплата в трудовому договорі або в законах України залежить від "мінімалки, пояснює ексміністр.

За словами Розенка, підняття мінімалки не означатиме підвищення зарплат учителю, лікарю, працівнику культури, спорту чи соціальної сфери. Фактично державні службовці не відчують жодних позитивних змін від цього рішення, а от тиск на приватний сектор значно зросте.

Зазвичай зарплата вираховується не з мінімальної зарплати, а з розміру прожиткового мінімуму. А ось він залишається замороженим.

Павло Розенко зазначає, що зазвичай "мінімалку" отримують ті, хто ще й паралельно отримують частину зарплати "в конверті". "Тобто підвищення мінімалки призведе до зростання легальних заробітних плат, але не призведе до покращення і рівня життя, тому що будуть більше платити легально, але менше платити в конверті, тобто сума реальної заробітної плати залишається такою ж". Проте держава отримає більше податків з підвищеної "мінімалки".

У ФОПів ж база оподаткування — мінімальна заробітна плата. "Тому для ФОПів це дуже серйозне питання, бо бізнес зараз перебуває не в найкращій формі, і це серйозний удар по малому і середньому бізнесу, це може за собою потягти збільшення кінцевої вартості продукції, і, як результат — інфляційних процесів в країні".

Економіст: підвищення замале, треба було більше

Тарас Козак, засновник та президент Інвестиційної групи УНІВЕР, вважає запропоноване підвищення недостатнім. "Інфляція досить висока за останні 1.5 роки (загалом майже 20%), а мінімальна заплата з 01.04.2024 залишається на рівні 8 тисяч грн. Тому підняття її з 01.01.2026 на 8% — до 8647 грн навіть замале, варто підвищити хочаби до 9000 грн, а краще до 10 000 грн", — переконаний економіст.

Козак також критикує незручність самої суми. "Ще б пропонував округляти мінімальну зарплату з точністю хоча б до 100 грн, як це було останні 5 років. Це спрощує розрахунки і роботу бухгалтерів", — додає експерт. Загалом, на його думку, таке підвищення сприятиме детінізації заробітних плат і не матиме суттєвого впливу на інфляцію.

Історичні стрибки "мінімалки" — коли кардинально підвищували зарплату

За часи незалежності України було два кардинальні підвищення мінімальної заробітної плати. Перший історичний стрибок відбувся 1 січня 2017 року за уряду Володимира Гройсмана. Тоді мінімалку підняли одразу вдвічі — з 1600 до 3200 гривень. Тоді це стало безпрецедентним кроком у соціальній політиці.

Другий різкий підйом трапився 1 січня 2021 року, коли мінімальну зарплату збільшили з 5000 до 6000 гривень. Обидва рази такі кардинальні зміни супроводжувалися суттєвим зростанням цін на товари та послуги, особливо у сфері малого бізнесу. В інші роки "мінімалку" збільшували менш як я на тисячу гривень, а з початку 2013-го і майже до кінця 2015-го (тобто майже три роки) мінімалка не збільшувалась зовсім.

Розміри мінімальної заробітньої плати з 2000 по 2005 рік

Чого чекати українцям: подорожчання неминуче

Отже, підвищення мінімальної зарплати неодмінно призведе до зростання цін, особливо на послуги малого бізнесу. ФОПи будуть змушені компенсувати збільшені податкові навантаження через підвищення вартості своїх товарів та послуг.

Найбільше подорожчання торкнеться сфери послуг — від ремонту взуття до перукарських салонів. Малий бізнес, який працює на спрощеній системі оподаткування, першим відчує на собі тиск зростання обов'язкових платежів і буде змушений перекласти ці витрати на споживачів.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15,5% річних. Вона дійсно стримує інфляцію, але душить бізнес, впевнені економісти.