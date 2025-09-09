Ціни на проїзд заціпеніли: Кличко розповів, чи буде підвищення і коли

Департамент фінансів запропонував підвищити вартість проїзду у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати вартості проїзду. Водночас він запевнив містян, що до кінця війни здорожчання проїзду не відбудеться.

Свій допис Кличко поширив у Facebook. Але активіст та правозахисник Олег Симороз вважає, що такими дописами міський голова готує киян до підвищення цін.

Мер зазначив, що різниця в існуючому тарифі та економічно обґрунтованому — 11 млрд в рік, яка покривається з київського бюджету. А в умовах, коли в столиці забрали на Укрзалізницю 8 млрд грн, на заплановану дотацію коштів не вистачатиме.

"Тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів. І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", – йдеться у публікації.

Кличко наголосив, що КМДА робить все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації. Водночас він розкритикував центральну владу, яка нібито зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф.

"А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти існуючі тарифи. Бо, як я і говорив раніше, до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті ми не розглядатимемо!", – написав Кличко.

Допис Кличка щодо подорожчання проїзду у транспорті

У Кличка почали просувати тему підняття вартості проїзду у громадському транспорті в місті Києві, стверджує активіст та правозахисник Олег Симороз. За його словами, мер міста маніпулює, пояснюючи необхідність перерахунку вартості проїзду тим, що в нього забрали до державного бюджету 8 млрд грн.

"Вважаю, що просто неадекватно, що міський голова у своїх політичних іграх з Офісом президента намагається використати киян як заручників", – вважає Симороз.

Він пояснив, що через війну прості роботяги, які саме користуються автобусами, тролейбусами, трамваями та метро, й так дуже складно живуть. На його думку, точно не вони мають відчути збільшення тарифів.

"Хочеш наповнювати бюджет? Піднімай тарифи для мажорів в центрі міста, за рекламу, за літні тераси, за оренду землі та майна", – радить Симороз.

Правозахисник додав, що з бюджетом в 100 млрд треба не плиточку перекладати та штучні острови будувати, а підтримувати простих людей в складний час. З таким бюджетом можна було давно хоча б на період дії воєнного стану зробити проїзд в громадському транспорті безкоштовним.

"Це б трохи розвантажило місто від заторів, що б позитивно вплинуло на логістику у всій країні. Не розікрав би 115 чергу капітального ремонту в парку Наталка, якось би пережили… Розваленими маршрутками, які тобі данину носять, займися краще і нарешті єдиним квитком для всіх видів громадського транспорту. Граєш з вогнем, от просто повір і забудь про цю ідею!", – резюмував він.

Допис Симороза щодо підвищення цін на проїзд у Києві

