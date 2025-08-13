В Одесі здають квартиру з "бабусиним ремонтом": чому не все так погано (фото)
Квартира підходить для різних типів відпочинку
У самому центрі Одеси, всього за кілька хвилин від вулиці Дерибасівської, здається двокімнатна квартира. Хоч житло й стареньке, але просторі кімнати та базова побутова техніка роблять його зручним для проживання.
Таке оголошення опублікували на популярному сайті купівлі-продажу. Квартира розташована на першому поверсі хрущовки, загальна площа – 60 м².
Кімнати — роздільні, меблі — старі, але функціональні, на стінах видно світлі тони, на підлозі – килими та лінолеум. У ванній встановлена ванна, умивальник та роздільний туалет, кухня обладнана газовою плитою, холодильником і пральною машиною.
Житло підходить для проживання до 5 осіб, є двоспальні та односпальні ліжка, телевізор, Wi-Fi, праска та фен. Власниця оселі забезпечує постіль та рушники. Квартира готова до короткострокової та погодинної оренди, можливе проживання з дітьми та тваринами, дозволені вечірки та куріння.
Головна перевага – розташування: поруч є супермаркети, кафе, музеї, ринок, зупинки транспорту, а до моря – менше кілометра. Старенька, але затишна квартирка стане зручним варіантом для тих, хто хоче жити в центрі Одеси та бути поруч із головними пам'ятками.
Вартість такого задоволення — всього 700 грн на добу. Мінімальна кількість ночей — 2.
