Під Житомиром продають історичний палац у жахливому стані, як звичайну хату: ціна вражає (фото)

Приміщення потребує ремонту, але не включене до реєстру пам’яток архітектури

Під Житомиром в Іванківцях продають маєток Модеста Ізерського. Будівля у жахливому стані, але хочуть за неї великих грошей.

Про це стало відомо з оголошення, яке розмітили на українському сайті з продажу. В описі зазначили, що ділянка має 40 соток, а також окремо 13.9 гектарів озера.

Що відомо про продаж

Автор оголошення вказала, що будівлю можна купити під пансіонат, або ресторан, адже там високі стелі князівських часів. Приміщення потребує ремонту. Складається з приміщення на 6 залів, підвальне приміщення на 3 зали з вікнами та поряд ще будинок для вільного призначення.

Фото - Україна Інкогніта

Фото - Україна Інкогніта

Фото - Україна Інкогніта

Яка ціна

Ціна маєтку — 62000 тис. доларів (2 616 400 грн). Можливий торг.

Фото - Україна Інкогніта

Фото - Україна Інкогніта

Фото - Україна Інкогніта

В мережі пишуть, що нинішній власник не здійснював жодних реставраційних робіт.Особливої уваги заслуговує кахляна піч, яка дивом збереглася. Нижню частину печі селяни розібрали заради вогнетривкої цегли, але самі кахлі поки що залишилися неушкодженими.

В часи Радянського Союзу тут була школа. А зараз просто руїни.

Фото - Україна Інкогніта

Фото - Україна Інкогніта

Фото - Україна Інкогніта

"В будівлі збереглася кахляна піч, чудова. Селяни нижню частину розбили, добували вогнетривку цеглу. А кахлі їм не цікаві, тому й зберіглися. Поки що", — йдеться у повідомленні.

Палац Модеста Єзерського, на відміну від інших історичних будівель регіону, не включений до реєстру пам’яток архітектури. Це робить його ще вразливішим до руйнування та незаконних дій.

Неподалік знаходиться флігель, який також перебуває у занедбаному стані.

Продаж палацу викликає обурення серед тих, хто переймається збереженням культурної спадщини України. Архітектурна спадщина не отримує належного догляду, що ставить під загрозу її подальше існування.

Що кажуть про маєток "Телеграфу"

"Телеграф" звернувся до рієлтора, аби дізнатись, чому ціна така завищена. А також те, чому власник не хоче відреставрувати цю будівлю.

Жінка відповіла, що маєток продається так дорого, бо у вартість входить 13 гектарів водойми, дамба, дорога. А власник нібито має іншу будівлю, а перед цим купив маєток, бо хотів реставрувати, а тепер перехотів.

Раніше "Телеграф" писав, що у самому центрі Києва продають розкішний пентхаус за 1,3 млн доларів.