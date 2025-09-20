Росія кинула морпіхів під Покровськ: Зеленський про ситуацію на фронті

Два напрямки — головні цілі ворога. Чому Кремль кидає морську піхоту саме туди і що насправді відбувається на фронті — пояснив Зеленський.

Лінія фронту постійно змінюється. Ситуація напружена одразу на кількох напрямках, зокрема Запорізькому, Куп'янському, Покровському. Добропільський та Покровський напрямки були та залишаються головними цілями наступу росіян. Наразі вони туди підтягнули додаткові сили.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Кореспондент "Телеграфу" повідомляє, що Зеленський наголосив — про успіх говорити не просто, коли українські військові захищаються, проте президент вважає це успіхом.

Добропільський та Покровський напрямок

Зеленський розповів, що російські військові хотіли оточити Сили оборони в районах Добропілля та Покровська. Ворог наразі підтягнув 61 бригаду морської піхоти РФ, зважаючи на суттєві втрати. Зеленський сподівається, що українським військовим вдасться "завершити так, як воно йде". Окрім бригад ЗСУ там присутні Нацгвардія та штурмові підрозділи.

Збройні Сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Володимир Зеленський, президент України

Ситуація на Покровському напрямку за даними Генштаба ЗСУ від 20.09.2025

Куп'янський напрямок

Бої на Куп'янському напрямку не припиняються, росіяни намагаються захопити місто. За словами Зеленського в районі Куп'янська діють сильні українські підрозділи, які знищують росіян. Ворог також зосереджений на цьому напрямку.

В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені. Володимир Зеленський, президент України

Ситуація на Куп'янському напрямку за даними Генштаба ЗСУ від 20.09.2025

Що відбувається на Сумщині, Новопавлівському та Запорізькому напрямку

На Сумському напрямку не припиняються активні бої. "Новопавлівський напрямок на сьогодні без особливостей", — каже Зеленський.

Він наголосив — раніше вважалось, що основними напрямками наступу росіян стануть Добропілля-Покровськ та Запоріжжя. Однак в російської армії не вистачає сил, тож основний удар вони спрямували на Покровськ та Добропілля, аби показати просування.

Зеленський окремо акцентував, що бачив розташування сил української армії та те, що звітують росіяни. Вони запустили масштабну провокативну компанію, що начебто за 30 днів окупують Покровськ і до листопада "схід". Це не так. За словами президента, це свідчить, що командуванню РФ передають інші дані.

Їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у "рускіх" на картах все навпаки. Володимир Зеленський, президент України

