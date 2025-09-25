Новий контрнаступ ЗСУ? Трампу заявили, що буде потрібна підтримка США, – The Wall Street Journal

Трампу повідомили про те, що Збройні сили України планують новий контрнаступ

Факти:

Президент США дуже зневажливо оцінює російську армію та її успіхи

Трамп проводить багато часу з чиновниками, які займають проукраїнські позиції

Американському президенту повідомили, що ЗСУ готують новий контрнаступ — і буде потрібна американська підтримка

Президенту США Дональду Трампу надали інформацію про те, що Сили оборони України планують "новий контрнаступ". Контрнаступ повинні будуть підтримати Сполучені Штати — на щастя, тільки наданням розвідувальної інформації.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що останнім часом позиція Трампа кардинально змінилася: він зневажливо відгукується про російську армію та дуже високо оцінює Збройні сили України. Президенту України Володимиру Зеленському вдалося завоювати прихильність американського лідера.

Щобільше, останнім часом Трампа оточують американські чиновники, які перебувають на проукраїнських позиціях, або щонайменше виступають за рішучіші дії США в питанні підтримки України. Серед них — спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог та низка інших проукраїнських "яструбів". Саме вони змогли донести до Трампа реальний стан речей на російсько-українському фронті — в тому числі мізерний прогрес Росії в обмін на величезні втрати живої сили.

Також, як заявили джерела, Трампу повідомили про те, що Збройні сили України планують новий контрнаступ, якому буде потрібна розвідувальна підтримка з боку США. Видання акцентує на важливості цього моменту, оскільки Трамп змінив свою риторику — проте політику він не змінив. США продають Україні зброю, але не дають українцям бити американським озброєнням вглиб територій "старої Росії".

Нагадаємо, що Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня зробив гучну заяву про те, що Україна може не лише перемогти Росію, але й відвоювати свої території та навіть "піти далі". Також Трамп обізвав Росію "паперовим тигром" та дуже високо оцінив дії української армії на фронті — оскільки росіяни так і не змогли досягти там якихось реально вагомих успіхів.