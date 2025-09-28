Зруйновані будинки та небо в диму: Київ та область масовано атакувала Росія, все про наслідки (відео)

Без постраждалих не обійшлося

У ніч проти 28 вересня росіяни провели масовану атаку на Україну. Одними з найбільш постраждалих регіонів виявилася Київщина.

"Телеграф" зібрав інформацію про наслідки ворожого удару.

Київ

За даними мера міста, зараз відомо про такі наслідки:

У Солом’янському районі через падіння уламків БпЛА сталася часткова руйнація у п’ятиповерховому житловому будинку .

районі через падіння уламків БпЛА . У Голосіївському районі руйнування у приватному будинку . Попередньо, без постраждалих.

районі . Попередньо, без постраждалих. У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, падіння уламків на дах багатоповерхівки .

районі, за попередньою інформацією, . У Святошинському – падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрона впали на двоповерхову забудову .

– падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі . У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.

Відомо про щонайменше 5 постраждалих.

Місцеві пабліки публікують відео із столиці. На кадрах видно небо, затягнуте густим димом.

Київська область також зазнала масованої атаки. Наслідки фіксували у чотирьох районах:

Бучанський район – сталося займання нежитлового приміщення , приватних будинків та двох автомобілів.

– сталося , приватних будинків та двох автомобілів. Фастівський район – На території підприємства виникла пожежа. Поранення отримали п'ятьох співробітників хлібзавозу.

– На території підприємства виникла пожежа. Поранення отримали п'ятьох співробітників хлібзавозу. Білоцерківський район – сталося займання на даху багатоповерхівки.

Обухівський район — внаслідок падіння уламків збитої мети сталася пожежа господарської будівлі.

Наслідки у Київській області

Пожежа у Київській області

Нагадаємо, що про подробиці масованої атаки на Україну можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.