Зруйновані будинки та небо в диму: Київ та область масовано атакувала Росія, все про наслідки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 972
Без постраждалих не обійшлося
У ніч проти 28 вересня росіяни провели масовану атаку на Україну. Одними з найбільш постраждалих регіонів виявилася Київщина.
"Телеграф" зібрав інформацію про наслідки ворожого удару.
Київ
За даними мера міста, зараз відомо про такі наслідки:
- У Солом’янському районі через падіння уламків БпЛА сталася часткова руйнація у п’ятиповерховому житловому будинку.
- У Голосіївському районі руйнування у приватному будинку. Попередньо, без постраждалих.
- У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, падіння уламків на дах багатоповерхівки.
- У Святошинському – падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрона впали на двоповерхову забудову.
- У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.
Відомо про щонайменше 5 постраждалих.
Місцеві пабліки публікують відео із столиці. На кадрах видно небо, затягнуте густим димом.
Київська область також зазнала масованої атаки. Наслідки фіксували у чотирьох районах:
- Бучанський район – сталося займання нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.
- Фастівський район – На території підприємства виникла пожежа. Поранення отримали п'ятьох співробітників хлібзавозу.
- Білоцерківський район – сталося займання на даху багатоповерхівки.
- Обухівський район — внаслідок падіння уламків збитої мети сталася пожежа господарської будівлі.
Нагадаємо, що про подробиці масованої атаки на Україну можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.