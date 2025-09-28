Рус

Зруйновані будинки та небо в диму: Київ та область масовано атакувала Росія, все про наслідки (відео)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
972
Київ та область масовано атакувала Росія Новина оновлена 28 вересня 2025, 07:11
Київ та область масовано атакувала Росія. Фото Колаж "Телеграфу"

Без постраждалих не обійшлося

У ніч проти 28 вересня росіяни провели масовану атаку на Україну. Одними з найбільш постраждалих регіонів виявилася Київщина.

"Телеграф" зібрав інформацію про наслідки ворожого удару.

Київ

За даними мера міста, зараз відомо про такі наслідки:

  • У Солом’янському районі через падіння уламків БпЛА сталася часткова руйнація у п’ятиповерховому житловому будинку.
  • У Голосіївському районі руйнування у приватному будинку. Попередньо, без постраждалих.
  • У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, падіння уламків на дах багатоповерхівки.
  • У Святошинському – падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрона впали на двоповерхову забудову.
  • У Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.

Відомо про щонайменше 5 постраждалих.

Місцеві пабліки публікують відео із столиці. На кадрах видно небо, затягнуте густим димом.

Київська область також зазнала масованої атаки. Наслідки фіксували у чотирьох районах:

  • Бучанський район – сталося займання нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.
  • Фастівський район – На території підприємства виникла пожежа. Поранення отримали п'ятьох співробітників хлібзавозу.
  • Білоцерківський район – сталося займання на даху багатоповерхівки.
  • Обухівський район — внаслідок падіння уламків збитої мети сталася пожежа господарської будівлі.
Наслідки у Київській області
Пожежа у Київській області

Нагадаємо, що про подробиці масованої атаки на Україну можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Теги:
#Київ #Війна #Вибухи