Російська ППО ловила мух? Регіони масово атакували дрони, є приліт по НПЗ та в Криму (відео)

Росіяни традиційно звинувачують Україну в атаці на регіони

Вибухи в Росії лунали в ніч на 26 вересня. Дрони атакували декілька регіонів, постраждав Афіпський НПЗ, який до цього неодноразово палав.

Факти:

Українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

Вибухи лунали також у тимчасово окупованому Криму

Дронові атаки охопили декілька регіонів Росії

Про атаку повідомили місцеві російські ЗМІ. Пропагандистське видання Shot пише, що в результаті падіння нібито уламків БПЛА сталася пожежа на Афіпському НПЗ.

Вибухи в Краснодарському краї

Безпілотник ймовірніше впав на одну з установок. Постраждалих немає. Росіяни вже встигли відзвітуватись і заявили, що сталося загоряння на площі 30 квадратів.

Натомість на фото, які поширюються у мережі, помітно, що площа пожежі могла бути більшою

Що відомо про Афіпський НПЗ

Афіпський нафтопереробний завод — великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї.

Підприємство виробляє газовий бензин, дизельне паливо, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут, сірку.

Згідно з відкритими даними, наприклад, 2020 року там виробили 2,02 млн т дизельного пального, 1,093 млн тонн вакуумного газойлю, 0,92 млн тонн мазуту, 0,8 млн тонн газового бензину.

Афіпський НПЗ українські дрони атакують не вперше. Повідомлення про удари по ньому з'являлися у серпні.

У мережі вже жартують з атаки по Афіпському НПЗ.

Росіяни також скиглять про те, що у Темрюкському районі виявили уламки БПЛА. Фрагменти безпілотника впали на одній з вулиць станиці Голубицької.

Атака сталась близько 2 години ночі. Було чутно близько п'яти вибухів. Очевидці бачили спалахи в небі в Сіверському районі Краснодарського краю.

Вибухи у Криму

Телеграм-канал "Кримський вітер" пише, що вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму. Атака на півострів почалась ще ввечері 25 вересня. У повідомленнях йдеться, що під атакою нібито був аеродром "Кіровське".

Росіяни навіть піднімали винищувачі в небо, аби зупинити атаку дронів. Потім зʼявились повідомлення, що під атакою було місто Армянськ. Там нібито був приліт по будівлі ФСБ.

ППО працювала нібито і в Керчі. Там чули 5 вибухів.

Де ще в Росії лунали вибухи

Пропагандистські видання звинувачують традиційно Україну в атаці на їх міста та заявляють, що нібито Таганрог, Ростов, Азовський, Матвєєво-Курганський, Мясниківський і Міллеровський райони — атакували українські дрони.

У Ростові пошкодження отримали фасад і скління магазину на вулиці Доватора, а також кілька автомобілів на парковці. Інформації про постраждалих немає.

Речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук також відреагував на атаку дронів у Росії. Він зазначив, що ростовське ППО "ловила мух". На кадрах, які він поширив на своїй сторінці чути сильні вибухи.

