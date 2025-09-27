Росіяни били дронами по Запоріжжю: зруйнували супермаркет та об'єкт інфраструктури (оновлено)

Внаслідок атаки в Запоріжжі було знеструмлено понад дев'ять тисяч абонентів

Російські окупанти в ніч на 27 вересня атакували дронами Запоріжжя. Щонайменше двом ударним безпілотникам вдалося долетіти до міста та вдарити по цивільній інфраструктурі, було частково зруйновано супермаркет та пошкоджено об'єкт енергетики.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки було знеструмлено понад дев'ять тисяч абонентів в одному з районів міста.

"Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину. Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя… Попередньо, минулося без постраждалих", — написав він.

Також Федоров оприлюднив фото с місця чергового російського теракту. Інші дрони, які окупанти намагалися спрямувати на Запоріжжя та область, були перехоплені та знищені силами протиповітряної оборони. Станом на середину ночі про постраждалих, або про загиблих не повідомлялося, тому можна сподіватися, що обійшлося без жертв.

Фото: Запорізька ОВА

Оновлено. Місцеві ЗМІ показали, що залишилося від супермаркету "АТБ" після нічного удару.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни кілька днів поспіль атакували Запоріжжя, застосовуючи різні види озброєнь. Зокрема вночі 22 вересня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Кілька районів міста були під обстрілом, внаслідок ворожих ударів виникла сильна пожежа. Вдень у Запоріжжі та Кам'янському також пролунали вибухи. Внаслідок російських атак в Запоріжжі загинуло троє цивільних, було пошкоджене житло та цивільна інфраструктура.

23 вересня вночі росіяни вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув на місто не менше шести фугасних авіабомб ФАБ з модулями УМПК, мішенями знову обрали виключно житлові будинки та цивільні об'єкти. Авіаційний терор з боку росіян припинився після того, як Сили оборони збили літак Су-34 з-поміж тих, які намагалися бомбити Запоріжжя. За деякими даними, збити вдалося навіть не один літак, а два.