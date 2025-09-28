Разрушены дома и небо в дыму: Киев и область массированно атаковала Россия, все о последствиях (видео)
Без пострадавших не обошлось
В ночь на 28 сентября россияне провели массированную атаку на Украину. Одними из самых пострадавших регионов оказалась Киевщина.
"Телеграф" собрал информацию о последствиях вражеского удара.
Киев
По данным мэра города в настоящий момент известно о таких последствиях:
- В Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.
- В Голосеевском районе разрушения в частном доме. Предварительно, без пострадавших.
- В Днепровском районе, по предварительной информации, падение обломков на крышу многоэтажки.
- В Святошинском – падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную застройку.
- В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы.
Известно о как минимум 6 пострадавших.
Местные паблики публикуют видео со столицы. На кадрах видно небо, затянутое густым дымом и масштабные разрушения.
Киевская область также подверглась массированной атаке. Последствия фиксировали в четырех районах:
- Бучанский район – произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.
- Фастовский район – На территории предприятия возник пожар. Ранения получили пять сотрудников хлебзавоза.
- Белоцерковский район – произошло возгорание на крыше многоэтажки.
- Обуховский район — в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственного здания.
