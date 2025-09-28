Укр

Разрушены дома и небо в дыму: Киев и область массированно атаковала Россия, все о последствиях (видео)

Денис Подставной
Киев и область массированно атаковала Россия Новость обновлена 28 сентября 2025, 07:39
Киев и область массированно атаковала Россия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Без пострадавших не обошлось

В ночь на 28 сентября россияне провели массированную атаку на Украину. Одними из самых пострадавших регионов оказалась Киевщина.

"Телеграф" собрал информацию о последствиях вражеского удара.

Киев

По данным мэра города в настоящий момент известно о таких последствиях:

  • В Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.
  • В Голосеевском районе разрушения в частном доме. Предварительно, без пострадавших.
  • В Днепровском районе, по предварительной информации, падение обломков на крышу многоэтажки.
  • В Святошинском – падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную застройку.
  • В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы.

Известно о как минимум 6 пострадавших.

Местные паблики публикуют видео со столицы. На кадрах видно небо, затянутое густым дымом и масштабные разрушения.

Киевская область также подверглась массированной атаке. Последствия фиксировали в четырех районах:

  • Бучанский район – произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.
  • Фастовский район – На территории предприятия возник пожар. Ранения получили пять сотрудников хлебзавоза.
  • Белоцерковский район – произошло возгорание на крыше многоэтажки.
  • Обуховский район — в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственного здания.
Последствия в Киевской области
Пожар в Киевской области

