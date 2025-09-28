Разрушены дома и небо в дыму: Киев и область массированно атаковала Россия, все о последствиях (видео)

Без пострадавших не обошлось

В ночь на 28 сентября россияне провели массированную атаку на Украину. Одними из самых пострадавших регионов оказалась Киевщина.

"Телеграф" собрал информацию о последствиях вражеского удара.

Киев

По данным мэра города в настоящий момент известно о таких последствиях:

В Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме .

районе из-за падения обломков БпЛА . В Голосеевском районе разрушения в частном доме . Предварительно, без пострадавших.

районе . Предварительно, без пострадавших. В Днепровском районе, по предварительной информации, падение обломков на крышу многоэтажки .

районе, по предварительной информации, . В Святошинском – падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную застройку .

– падение обломков на открытой местности. В этом же районе . В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы.

Известно о как минимум 6 пострадавших.

Местные паблики публикуют видео со столицы. На кадрах видно небо, затянутое густым дымом и масштабные разрушения.

Киевская область также подверглась массированной атаке. Последствия фиксировали в четырех районах:

Бучанский район – произошло возгорание нежилого помещения , частных домов и двух автомобилей.

– произошло , частных домов и двух автомобилей. Фастовский район – На территории предприятия возник пожар. Ранения получили пять сотрудников хлебзавоза.

– На территории предприятия возник пожар. Ранения получили пять сотрудников хлебзавоза. Белоцерковский район – произошло возгорание на крыше многоэтажки.

Обуховский район — в результате падения обломков сбитой цели произошел пожар хозяйственного здания.

Последствия в Киевской области

Пожар в Киевской области

Напомним, что подробности массированной атаки на Украину можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.